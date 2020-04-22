Про це сам Саакашвілі повідомляє на своїй публічній сторінці в Facebook.

“Для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віце-прем’єром уряду України по реформам. У мене також була дуже змістовна і корисна розмова з прем’єр-міністром Шмигаль, протягом якої ми детально обговорили всі питання, пов’язані з моєю можливою роботою в уряді”, – написав він.

Водночас Саакашвілі підкреслив, що підтримував Президента Володимира Зеленського під час виборів і “весь час”.

“Я представлю в Верховній раді свої пропозиції щодо необхідних змін як частину урядової програми уряду Шмигаль з конкретними напрацюваннями, які утворилися у мене як поза межами України, так і в період моєї роботи в Україні, ґрунтуючись як на позитивному, так і на негативному досвіді. Разом з командою президента я готовий працювати з усіма патріотичними силами в парламенті України і з іншими політичними силами в суспільстві, для того щоб Україна з найменшими втратами перенесла поточну світову економічну кризу і впоралася з усіма викликами”, – пише він.