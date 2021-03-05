Це сталося в етері “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Тема сьогоднішнього етеру — “Корупція та подвійне громадянство”. Одним з учасників обговорення виступив Саакашвілі. На етер політик прийшов з кліткою з пацюком. Він оголосив, що цього щура звуть Еліта Корупція (“Елєчка”), і корупціонерів треба так само як тварин посадити за ґрати.

“Це пацюк, щур. Його звуть… Прізвище Корупція. Еліта. Елєчка. Ну, вона тут у клітці, в принципі. На жаль, дуже багато бюджетних щурів, які “кришують” бюджет та економіку України можна побачити в парламенті і уряді України різних скликань. У цій студії зокрема. І я чекаю не дочекаюся, коли їх теж можна посадити в клітку і звільнити українську економіку”, — сказав він.