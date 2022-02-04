Колишній президент Грузії та очільник Одеської області, а також ексголова виконкому Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі прийшов до суду в Тбілісі, щодо кримінальної справи про незаконний перетин кордону, в жовто-блакитній футболці з написом "За волю України!".

Відповідна світлина опублікована у Facebook політика.

Він сказав, що страждає від того, що не може бути наразі поряд з українцями, а також додав, що йому соромно за чинну позицію грузинської влади, щодо України.

Я хочу привітати зараз своїх земляків в Україні. Я страждаю від того, що не можу бути зараз з вами в цей важкий час. Мені соромно за ганебну позицію грузинської влади, яка злякалася так, що не змогла навіть вписати слово “агресор” у свою резолюцію, за прем’єр-міністра, який збрехав, що захворів на ковід, щоб не їхати до Києва. Але ви маєте знати, що народ Грузії на вашому боці, я з вами й перемога буде на нашому боці. Я вірю у народ України та у нашу спільну перемогу!” – заявив Саакашвілі.

Він також вимагав, аби до нього пустили його особистого лікаря, який приїхав із Нью-Йорка. Зокрема він наголосив, що знаходиться у незадовільному стані здоров’я, який з кожним днем лише погіршується.