Відповідна світлина опублікована у Facebook політика.
Він сказав, що страждає від того, що не може бути наразі поряд з українцями, а також додав, що йому соромно за чинну позицію грузинської влади, щодо України.
Я хочу привітати зараз своїх земляків в Україні. Я страждаю від того, що не можу бути зараз з вами в цей важкий час. Мені соромно за ганебну позицію грузинської влади, яка злякалася так, що не змогла навіть вписати слово “агресор” у свою резолюцію, за прем’єр-міністра, який збрехав, що захворів на ковід, щоб не їхати до Києва. Але ви маєте знати, що народ Грузії на вашому боці, я з вами й перемога буде на нашому боці. Я вірю у народ України та у нашу спільну перемогу!” – заявив Саакашвілі.
Він також вимагав, аби до нього пустили його особистого лікаря, який приїхав із Нью-Йорка. Зокрема він наголосив, що знаходиться у незадовільному стані здоров’я, який з кожним днем лише погіршується.
Ось уже п’ять тижнів мій особистий лікар Ніка Кіпшидзе, який приїхав із Нью-Йорка, щодня пише заяви, щоб його допустили до мене. Перукаря пустили за день. За наказом Іванішвілі до мене вже п’ять тижнів не пускають лікарів, це за тих умов, коли у мене дуже сильна слабкість, уперше в моєму житті у мене серйозні проблеми з гіпертонією, у мене дуже сильна анемія, багато інших процесів, стан погіршується з кожним днем”, – наголосив Саакашвілі.
- Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Йому загрожує тюремне ув’язнення через низку кримінальних проваджень, які відкрили проти нього у цій країні.
- Експрезидент Грузії після затримання оголосив про голодування. Через тривалу відмову від їжі у нього погіршився стан здоров’я, наприкінці жовтня йому навіть знадобилася допомога реаніматологів.
- Пізніше Міхеїл Саакашвілі дав згоду на переведення до військового шпиталю у Горі та готовий припинити голодування.
- Також експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що у разі реалізації плану широкомасштабних дій в Україні Росія спробує захопити й грузинські території Анаклію та порт Поті.