Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі розповів, чи буде він конфліктувати з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, в разі свого призначення на посаду віце-прем'єра.

Про це він сказав на зустрічі з депутатами фракції правлячої партії, яку транслював депутат від фракції “Слуги народу” Олександр Качура.

“Що стосується, Авакова, я сказав, це номенклатура президента України. Я вже рік в Україні… Це ваше рішення разом з президентом. Як я можу переглядати рішення президента? Я йду на іншу посаду. Я йду на віце-прем’єра з питань реформ, по конкретних речах. Переговори з МВФ – там взагалі ні при чому МВС”, – заявив Саакашвілі.

Вопросы Саакашвили.

#СлугаНароду Опубликовано Олександр Качура Пятница, 24 апреля 2020 г.

Варто зазначити, що у 2015 році на засіданні Нацради реформ в Адміністрації Президента міністр внутрішніх справ Арсен Аваков посварився з главою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі і хлюпнув йому в обличчя водою.

Після скандалу з Аваковим на засіданні Нацради реформ в Адміністрації Президента Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк обізвав главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі “гастролером” і закликав “забиратися з України.