Про це він сповістив у листі, якого передав своєму адвокату Ніку Гварамії, повідомляє “Радіо Свобода Грузія“.
Політик зазначив, що його обманули – він був упевнений, що їде до звичайної міської поліклініки. Коли зрозумів, що це не так, категорично відмовився виходити з автомобіля. Проте його витягли з авто силою, після чого повалили на землю і завдали кілька ударів по шиї.
Також колишній грузинський президент зазначив, що його тягали за волосся і нібито намагалися щось вколоти силою. При цьому один зі співробітників в’язниці сказав: “Ага, пташко, ми все-таки отримали тебе”. Ім’я цього співробітника на запитання експрезидента Грузії у в’язниці назвати відмовилися.
У листі він повідомив, що відмовляється від медичного втручання в цій установі та не співпрацюватиме з медичним персоналом. Міхеїл Саакашвілі згоден лише на зустріч з особистим лікарем.
- Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Йому загрожує тюремне ув’язнення через низку кримінальних проваджень, які відкрили проти нього у цій країні.
- Експрезидент Грузії після затримання оголосив про голодування. Через тривалу відмову від їжі у нього погіршився стан здоров’я, наприкінці жовтня йому навіть знадобилася допомога реаніматологів.
- 29 жовтня стало відомо, що Саакашвілі погодився на медичну допомогу.
- 8 листопада пенітенціарна служба Грузії сповістила, що колишнього грузинського президента перевели у Глданську в’язницю. Після цього народна депутатка Єлизавета Ясько, яка має романтичні стосунки з політиком, заявила, що це місце є «найнебезпечнішим» для Саакашвілі. Водночас Україна передала Грузії ноту протесту через переведення політика без інформування української сторони.