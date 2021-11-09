Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, якого перевели до лікарні пенітенціарної установи №18 (Глданська в'язниця) у Тбілісі, заявив, що після прибуття до установи його побили.

Про це він сповістив у листі, якого передав своєму адвокату Ніку Гварамії, повідомляє “Радіо Свобода Грузія“.

Політик зазначив, що його обманули – він був упевнений, що їде до звичайної міської поліклініки. Коли зрозумів, що це не так, категорично відмовився виходити з автомобіля. Проте його витягли з авто силою, після чого повалили на землю і завдали кілька ударів по шиї.

Також колишній грузинський президент зазначив, що його тягали за волосся і нібито намагалися щось вколоти силою. При цьому один зі співробітників в’язниці сказав: “Ага, пташко, ми все-таки отримали тебе”. Ім’я цього співробітника на запитання експрезидента Грузії у в’язниці назвати відмовилися.

У листі він повідомив, що відмовляється від медичного втручання в цій установі та не співпрацюватиме з медичним персоналом. Міхеїл Саакашвілі згоден лише на зустріч з особистим лікарем.