Експрезидент Грузії та голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі спростував розповсюджену виданням "Страна" інформацію про нібито напад на нього.

Про це повідомляють #Букви.

1 жовтня видання “Страна” з посиланням на джерела в поліції заявило, що в середу, 30 вересня, в київському ресторані Fabius вчинили замах на експрезидента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі.

За повідомленням видання, до Саакашвілі підійшла людина “з заточкою в руках” і почала погрожували. Після цього, пише “Страна”, охорона політика перехопила зловмисника, на місце викликали поліцію. Проте нападника не впіймали — він нібито втік.

Видання такого показало відео з камер спостереження у ресторані, на яких видно нібито описані події.

Згодом в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” Саакашвілі спростував оприлюднено виданням інформацію.

“Ні, нічого не було. Це знаєте як рознесли там! Якась людина підійшла з ручкою взяти автограф. На другий день сказали, що він нападав”, — прокоментував він.