Про це повідомляють #Букви.
1 жовтня видання “Страна” з посиланням на джерела в поліції заявило, що в середу, 30 вересня, в київському ресторані Fabius вчинили замах на експрезидента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі.
За повідомленням видання, до Саакашвілі підійшла людина “з заточкою в руках” і почала погрожували. Після цього, пише “Страна”, охорона політика перехопила зловмисника, на місце викликали поліцію. Проте нападника не впіймали — він нібито втік.
Видання такого показало відео з камер спостереження у ресторані, на яких видно нібито описані події.
Згодом в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” Саакашвілі спростував оприлюднено виданням інформацію.
“Ні, нічого не було. Це знаєте як рознесли там! Якась людина підійшла з ручкою взяти автограф. На другий день сказали, що він нападав”, — прокоментував він.
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