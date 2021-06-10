Голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі зустрівся з військовими у прифронтовому Маріуполі. При цьому він вдягнув військову форму зі знаками розрізнення ЗСУ на одну із зустрічей.

Про це повідомляють #Букви.

Як і будь-який політичний діяч, Саакашвілі активно веде соціальні мережі, демонструючи результати своєї роботи. Його нещодавня поїздка у Маріуполь Донецької області не стала виключенням.

У своєму Facebook Саакашвілі розповів, що прибув на Донеччину разом зі співголовами МФО “Прості рішення і результати” Верховної Ради Юлією Клименко, Єлизаветою Ясько, Володимиром Кабаченко та народним депутатом Олександром Качурою.

Додамо, що голова виконкому Нацради реформ не скупився на компліменти очільнику Маріуполя Вадиму Бойченко, якого назвав “приголомшливим мером”.

У коментарі журналістам політик заявив, що бачить у Маріуполі величезний туристичний потенціал та планує з командою його розвивати. За словами Саакашвілі, невдовзі Маріуполь буде таким же красивим, як Батумі.

Окрім низки робочих зустрічей, Саакашвілі, звісно ж, зустрівся із військовими. Зокрема, він проінформував про зустріч з командиром 503 окремого батальйону морпіхів Вадимом Сухаревським.

“Справжній герой України, який першим прийняв бій у Слов’янську і першим підняв прапор опору інтервентам. Мені було дуже приємно бачити, як він зберігає оптимістичний настрій і як він керує. Маріуполь надійно захищений”, – зазначив Саакашвілі.

При цьому політик обрав для цієї зустрічі військову форму та ще й зі знаками розрізнення Збройних сил України.

Чи мав Саакашвілі на це право?

Українське законодавство регулює питання незаконного носіння військової форми зі знаками розрізнення ЗСУ. Це передбачено статтею 186 Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу, наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України та деяких інших осіб”.

Згідно із законодавством, носіння військової форми одягу зі знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права, тягне за собою попередження або накладення штрафу від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією відповідної форми одягу.

Додамо, що Саакашвілі не входить до переліку осіб, яким дозволено носити військову форму. Отже, на це повинні звернути увагу правоохоронці.