Ув'язненому Міхеїлу Саакашвілі у в'язниці не дозволяють користуватися телевізором і не дають матрац, хоч до решти в'язнів ставлення більш лояльне.

Про це повідомляє грузинське видання Mtavari Channel, з посиланням на адвоката Георгія Гелхаурі.

Міхеілу Саакашвілі у в’язниці створюють побутові незручності, з метою викликати максимальний дискомфорт від перебування там. Йому не дозволяють мати в камері телевізор, обмежують у дзвінках і не дають матрац.

“Вони створюють проблеми настільки, наскільки це можливо, щоб він відчував дискомфорт. І тут вони вибірково вирішили, що Михайло Саакашвілі не отримає матрац, телевізор, який він має право мати. Багато засуджених користуються цими правами в установі”, – стверджує Георгій Гелхаурі.

Адвокат ув’язненого стверджує, що таке ставлення не є чимось загальноприйнятим – воно спрямоване безпосередньо проти колишнього президента Грузії.

“Багато днів без відповіді означають єдине: у нього немає телевізора, тому що він Міхеіл Саакашвілі “, – сказав адвокат.

Крім того, список відвідувачів Саакашвілі також обмежений. Протягом останніх днів він бачився в основному з юристами.

Затримання Саакашвілі

1 жовтня у Грузії затримали Міхеіла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, у чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.

Як сповіщалося, в МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення. Також, затримали двох людей за мовбито допомогу Міхеілу Саакашвілі перетнути кордон, їм також інкримінують приховування злочинів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеіла Саакашвілі “всіма можливостями”.

У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.

Станом на 4 жовтня Міхеіл Саакашвілі не скаржиться на умови утримання, стан його задовільний.