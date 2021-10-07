Про це повідомляє грузинське видання Mtavari Channel, з посиланням на адвоката Георгія Гелхаурі.
Міхеілу Саакашвілі у в’язниці створюють побутові незручності, з метою викликати максимальний дискомфорт від перебування там. Йому не дозволяють мати в камері телевізор, обмежують у дзвінках і не дають матрац.
“Вони створюють проблеми настільки, наскільки це можливо, щоб він відчував дискомфорт. І тут вони вибірково вирішили, що Михайло Саакашвілі не отримає матрац, телевізор, який він має право мати. Багато засуджених користуються цими правами в установі”, – стверджує Георгій Гелхаурі.
Адвокат ув’язненого стверджує, що таке ставлення не є чимось загальноприйнятим – воно спрямоване безпосередньо проти колишнього президента Грузії.
“Багато днів без відповіді означають єдине: у нього немає телевізора, тому що він Міхеіл Саакашвілі “, – сказав адвокат.
Крім того, список відвідувачів Саакашвілі також обмежений. Протягом останніх днів він бачився в основному з юристами.
Затримання Саакашвілі
1 жовтня у Грузії затримали Міхеіла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, у чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.
Як сповіщалося, в МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.
2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.
3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення. Також, затримали двох людей за мовбито допомогу Міхеілу Саакашвілі перетнути кордон, їм також інкримінують приховування злочинів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеіла Саакашвілі “всіма можливостями”.
У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.
Станом на 4 жовтня Міхеіл Саакашвілі не скаржиться на умови утримання, стан його задовільний.