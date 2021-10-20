Про це повідомляє прокуратура Грузії.

Прокуратура Грузії висунула Міхеїлу Саакашвілі звинувачення у незаконному перетині державного кордону. Провадження порушено за ч. 1 ст. 344 Кримінального кодексу Грузії (“незаконний перетин державного кордону”).

Звинувачення також висунули тим, хто допомагав Саакашвілі.

“У цій справі проведені слідчі дії, долучені відеоматеріали, а також вилучені телефони. Встановлено, що Михеїлу Саакашвілі з в’їздом допоміг Елгуджа Цомая. Звинувачення також висунуті тим особам, які допомогли Саакашвілі у пересуванні та не сповістили правоохоронні органи. Все це підтверджується не лише свідченнями свідків, але й здобутими письмовими доказами та відеоматеріалами. До справи долучено свідчення Елгуджі Цомаї та решти свідків”, – йдеться у повідомленні.

Затримання Саакашвілі

1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.

У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловікові загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.

Особистий лікар Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив, що моральне самопочуття колишнього президента Грузії чудове. Однак, він ледь ходить і відчуває сильну слабкість.

20 жовтня грузинська прокуратура повідомила, що Саакашвілі перетнув кордон Грузії у вантажівці з молокопродуктами.