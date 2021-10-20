Про це повідомляє прокуратура Грузії.
Прокуратура Грузії висунула Міхеїлу Саакашвілі звинувачення у незаконному перетині державного кордону. Провадження порушено за ч. 1 ст. 344 Кримінального кодексу Грузії (“незаконний перетин державного кордону”).
Звинувачення також висунули тим, хто допомагав Саакашвілі.
“У цій справі проведені слідчі дії, долучені відеоматеріали, а також вилучені телефони. Встановлено, що Михеїлу Саакашвілі з в’їздом допоміг Елгуджа Цомая. Звинувачення також висунуті тим особам, які допомогли Саакашвілі у пересуванні та не сповістили правоохоронні органи. Все це підтверджується не лише свідченнями свідків, але й здобутими письмовими доказами та відеоматеріалами. До справи долучено свідчення Елгуджі Цомаї та решти свідків”, – йдеться у повідомленні.
Затримання Саакашвілі
1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.
У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.
2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.
3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловікові загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.
Особистий лікар Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив, що моральне самопочуття колишнього президента Грузії чудове. Однак, він ледь ходить і відчуває сильну слабкість.
20 жовтня грузинська прокуратура повідомила, що Саакашвілі перетнув кордон Грузії у вантажівці з молокопродуктами.
- 4 жовтня повідомлялося, що Міхеїл Саакашвілі не скаржився на умови утримання, стан його задовільний.
- 7 жовтня виявилося, що Міхеїлу Саакашвілі у в’язниці не дозволяють користуватися телевізором і не дають матрац, хоч до решти в’язнів ставлення більш лояльне.
- 14 жовтня Саакашвілі заявив, що причиною його повернення була туга за батьківщиною та бажання зупинити негативні зміни у Грузії.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеїла Саакашвілі “всіма можливими шляхами”.
- У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.