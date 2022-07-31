Про це повідомив його адвокат Валерій Гелбахіані, цитує Ехо Кавказу.

За словами Гелбахіані, основне питання, яке стоїть сьогодні на порядку денному, це порятунок життя та здоров’я Міхеіла Саакашвілі. Інші питання, зокрема і політика, зараз не є актуальними.

“Головним завданням порядку денного стало збереження та порятунок його життя. Тому всі інші питання знято, зокрема політику. Він взагалі йде з грузинської політики, не лише з “Національного руху”, – пояснив він.

Адвокат Саакашвілі наголосив: це питання життя та смерті:

“Тепер це питання життя та смерті, а не політики. Очевидно, завдання зовсім інше, ніж було до його повернення”.