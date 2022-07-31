Про це повідомив його адвокат Валерій Гелбахіані, цитує Ехо Кавказу.
За словами Гелбахіані, основне питання, яке стоїть сьогодні на порядку денному, це порятунок життя та здоров’я Міхеіла Саакашвілі. Інші питання, зокрема і політика, зараз не є актуальними.
“Головним завданням порядку денного стало збереження та порятунок його життя. Тому всі інші питання знято, зокрема політику. Він взагалі йде з грузинської політики, не лише з “Національного руху”, – пояснив він.
Адвокат Саакашвілі наголосив: це питання життя та смерті:
“Тепер це питання життя та смерті, а не політики. Очевидно, завдання зовсім інше, ніж було до його повернення”.
- Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня 2021 року. Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.
- Через місяць після арешту Міхеіла Саакашвілі екстренно госпіталізовано у зв’язку зі значним погіршенням стану здоров’я.
- Вже 11 листопада 2021 року колишній президент Грузі повідомив, що готовий припинити голодування.
- Міхеіл Саакашвілі поділився думкою щодо майбутніх планів Росії. Саакашвілі вважає, що Росія намагатиметься приєднати до себе як мінімум три українські області та частину Грузії.
- 21 квітня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення стану здоров’я Голови виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеїла Саакашвілі, який заарештований у Грузії.