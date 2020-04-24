Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив депутатам від фракції "Слуги народу", що якщо буде балотуватися на виборах, то разом з ними.

Про це Саакашвілі сказав на зустрічі з депутатами фракції правлячої партії, яку транслював заступник голови фракції Максим Ткаченко.

Спочатку екс–президент Грузії заявив, що “не збирається йти ні на які вибори“.

“Якщо і піду, то разом з вами. Я багато років спостерігаю за українською політикою, такої класної команди ще не бачив“, – додав Саакашвілі після цього.