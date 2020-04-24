Про це Саакашвілі сказав на зустрічі з депутатами фракції правлячої партії, яку транслював заступник голови фракції Максим Ткаченко.
Спочатку екс–президент Грузії заявив, що “не збирається йти ні на які вибори“.
“Якщо і піду, то разом з вами. Я багато років спостерігаю за українською політикою, такої класної команди ще не бачив“, – додав Саакашвілі після цього.
Gepostet von Максим Ткаченко am Freitag, 24. April 2020
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