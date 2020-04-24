Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що готовий працювати навіть помічником у будь-якого міністра або губернатора, який хоче врятувати Україну від кризи.

Про це він заявив в програмі “Свобода слова Савіка Шустера” на телеканалі “Україна”

“Багато хто запитує, ну що це – віце-прем’єр – що це за статус, ти був президентом? Все дуже просто. Ситуація в країні заходить за критичну межу. На Україну насувається не просто криза, а ціла буря, ціле цунамі, яке змете і так не дуже великі заощадження українців”, – заявив Саакашвілі.

Він зазначив, що готовий бути помічником у будь-якого міністра, губернатора.

“Реформи виходять тільки в команді. Коли говорять: “Ось, віце-прем’єр – це міністр без портфеля”. Так я готовий помічником бути у будь-якого міністра, у будь-якого губернатора, у будь-якого голови парламентського комітету (з парламентом треба працювати, тому що інакше нічого не вийде), у будь-якої людини, який бажає зараз рятувати ситуацію. Поділитися своїм досвідом”, – сказав він.

Саакашвілі заявив, що у нього є дуже “хороший досвід роботи” з Республіканською партією США, Міжнародним валютним фондом.

“Я знаю, як з ними працювати на рівних, а не дивитися на них, як на якихось там інопланетян з іншої планети, яких треба заворожувати, дивитися і на задніх лапах стояти”, – пояснив він.