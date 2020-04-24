Про це він заявив в програмі “Свобода слова Савіка Шустера” на телеканалі “Україна”
“Багато хто запитує, ну що це – віце-прем’єр – що це за статус, ти був президентом? Все дуже просто. Ситуація в країні заходить за критичну межу. На Україну насувається не просто криза, а ціла буря, ціле цунамі, яке змете і так не дуже великі заощадження українців”, – заявив Саакашвілі.
Він зазначив, що готовий бути помічником у будь-якого міністра, губернатора.
“Реформи виходять тільки в команді. Коли говорять: “Ось, віце-прем’єр – це міністр без портфеля”. Так я готовий помічником бути у будь-якого міністра, у будь-якого губернатора, у будь-якого голови парламентського комітету (з парламентом треба працювати, тому що інакше нічого не вийде), у будь-якої людини, який бажає зараз рятувати ситуацію. Поділитися своїм досвідом”, – сказав він.
Саакашвілі заявив, що у нього є дуже “хороший досвід роботи” з Республіканською партією США, Міжнародним валютним фондом.
“Я знаю, як з ними працювати на рівних, а не дивитися на них, як на якихось там інопланетян з іншої планети, яких треба заворожувати, дивитися і на задніх лапах стояти”, – пояснив він.
- Раніше повідомлялося, що Міхеїл Сакаашвілі може стати віце-прем’єром з реформ в уряді Дениса Шмигаля.
- Сам Саакашвілі підтвердив пропозицію стати віце-прем’єром.
- #Букви розповідали, чим відомий майбутній віце-прем’єр Саакашвілі.