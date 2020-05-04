Президент України Володимир Зеленський може в найближчими днями оголосити про призначення Міхеїла Саакашвілі на держпосаду.

Про це Саакашвілі повідомив в ефірі телеканалу “Україна 24“.

“Я думаю, що про це (призначення — ред.) сам президент оголосить найближчими днями”, — сказав Саакашвілі.

Також Саакашвілі розповів, що консультувався з Офісом Президента, урядом і парламентськими лідерами з цього питання. Зокрема, 4 травня зустрічався з віце-прем’єр-міністром, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Політик не став називати посаду, про призначення на яку йдеться.

“Я не шукаю ніяких посад. Президент розглядав різні варіанти, він сам оголосить, подивимося”, — додав він.