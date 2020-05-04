Про це Саакашвілі повідомив в ефірі телеканалу “Україна 24“.
“Я думаю, що про це (призначення — ред.) сам президент оголосить найближчими днями”, — сказав Саакашвілі.
Також Саакашвілі розповів, що консультувався з Офісом Президента, урядом і парламентськими лідерами з цього питання. Зокрема, 4 травня зустрічався з віце-прем’єр-міністром, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.
Політик не став називати посаду, про призначення на яку йдеться.
“Я не шукаю ніяких посад. Президент розглядав різні варіанти, він сам оголосить, подивимося”, — додав він.
- Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що влада хоче призначити колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі віце-прем’єром з реформ в Уряді Дениса Шмигаля.
- Саакашвілі стверджував, що президент Володимир Зеленський запропонував йому стати перемовником з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
- Давид Арахамія раніше повідомляв, що фракції “Слуги народу” не вистачить голосів, щоб затвердити призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду віце-прем’єр-міністра України.
- 30 квітня Арахамія заявив, що тепер голосів для призначення достатньо, але в ОПУ придумали новий формат співпраці з Міхеілом Саакашвілі.