Про це він сказав у відеозверненні, яке Саакашвілі опублікував на своїй сторінці у Facebook, але переглянути його можна лише з території Грузії.

“Україна – мій другий дім. Свого часу я приїхав сюди зі свого головного дому, моєї солодкої Грузії. Я завжди любив Україну ще зі студентства, в найважчий період саме Україна прийняла мене таким, який я є, без будь-яких умов і вимог, і я це дуже ціную”, – сказав Саакашвілі.

Він також вибачився перед грузинським народом.

“Помилки, звичайно ж були, і були дуже серйозні помилки, але Бог свідок, я хотів кращого для свого народу. […] Протягом усіх цих семи років не було жодного дня, щоб я не був зацікавлений новинами Грузії, і я точно знаю, моя робота на посаді президента не була марною, і багато з того, що ми створили, до сих пір збереглося і працює, але в той же час, коли я чую новини з Грузії, я точно розумію і знаю, що ми можемо жити набагато крутіше, набагато краще і кожен грузин може бути багатим і це у нас вийде разом! Я повертаюся!” – наголосив він.

На своїй сторінці у Facebook Саакашвілі додав, що “він завжди допомагатиме двом своїм народам ставати ще краще, ще успішніше”.

Зазначимо, що Саакашвілі був президентом Грузії два терміни поспіль в 2004-2013 роках. Після відходу з поста президента він залишив країну. У Грузії проти нього відкрили ряд кримінальних справ, його підозрюють у зловживанні владою і переслідуванні політичних опонентів. Сам Саакашвілі кримінальні справи називав політично мотивованими.