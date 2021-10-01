Колишній президент Грузії, ексгубернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі, який останнім часом жив в Україні, заявив, що вже прилетів до Батумі.

Про це повідомляє місцеве видання ”Перший Грузинський”.

”Це мій Батумі. Ми всі повинні піти на вибори 2-го, проголосувати за ”Національний рух”, ні в якому разі ні за Іванішвілі, ні за Гахарія, ні якихось ідіотських сателітів якщо вам не подобається ”Національний рух”, віддайте голос відносно чесним невеликим партіям. Тут повинен був бути мій Батумський Американський технологічний університет, який знищили. Сьогодні у нас була б і вакцина, і COVID б не було, і стільки людей не вмерло б. Я так сумував по цьому місцю. Сьогодні збулася моя мрія, і вона остаточно здійсниться, коли Грузія знову встане на ноги”, – заявив Саакашвілі.

Пан Саакашвілі десь записав відосик з словом «Батумі», куди він обіцяв приїхати 2 жовтня «для захисту перемоги на виборах» (https://t.co/vqzg1n2FNM). У відповідь прем’єр Грузії пообіцяв заарештувати пана Саакашвілі як тільки той приїде в країну (https://t.co/q4pnYk5efJ). pic.twitter.com/BlncDKXJnG — Букви (@Bykvu) October 1, 2021

Водночас, в МВС країни заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії.

Нагадаємо, 28 вересня Саакашвілі повідомив, що 2 жовтня зібрався повернутися в Грузію.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що колишнього президента заарештують, якщо він прибуде в країну.

На початку вересня Саакашвілі повідомив, що повертається до Грузії, і ще не боїться бути заарештованим, бо вірить, що грузинський народ його звільнить.

Нагадаємо, Саакашвілі був президентом Грузії у 2004-2007 та 2008-2013 роках. Потім розпочав політичну кар’єру в Україні, зокрема, обіймав посаду голови Одеської ОДА. Однак у 2017 був позбавлений громадянства і певний час мешкав у Нідерландах. 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський порушуючи закон “Про громадянство” і Конституцію скасував указ про позбавлення Саакашвілі громадянства. 7 травня минулого року президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ.

Через це Грузія вирішила відкликати свого надзвичайного і повноважного посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій. Він повернувся лише у квітні 2021 року.

27 серпня 2020 року Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину. Міністерка юстиції Грузії Теа Цулукіані відреагувала на плани Саакашвілі повернутися на батьківщину, заявивши, що на кордоні на нього чекає процедура затримання.