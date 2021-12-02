Про це повідомляє місцеве видання “Грузия онлайн”.
Зокрема Саакашвілі просить суд допустити журналістів навіть без обладнання.
“Для мене дуже важливо бачити своїх колег у залі суду. Але цього разу я звертаюся до суду з проханням пропустити до зали журналістів будь-якого політичного спрямування. Навіть не маючи обладнання, щоб вони могли на власні очі побачити цей історично ганебний процес та мати можливість сформувати власне враження на місці”, – написав Саакашвілі.
Нагадаємо, Саакашвілі перебуває у військовому шпиталі у місті Горі.
Як сповіщалося, 18 листопада Міхеїл Саакшвілі, який тоді був у лікарні Гданської в’язниці, знепритомнів після зустрічі з адвокатами та потребував надання медичної допомоги. Його було скеровано до реанімації.
- Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Йому загрожує тюремне ув’язнення через низку кримінальних проваджень, які відкрили проти нього у цій країні.
- Експрезидент Грузії після затримання оголосив про голодування. Через тривалу відмову від їжі у нього погіршився стан здоров’я, наприкінці жовтня йому навіть знадобилася допомога реаніматологів.
- 29 жовтня стало відомо, що Саакашвілі погодився на медичну допомогу.
- 8 листопада пенітенціарна служба Грузії сповістила, що колишнього грузинського президента перевели у Глданську в’язницю. Після цього народна депутатка Єлизавета Ясько, яка має романтичні стосунки з політиком, заявила, що це місце є “найнебезпечнішим” для Саакашвілі.
- 11 листопада Саакашвілі оголосив, що готовий припинити голодування за умови переведення до звичайної лікарні.
- Україна передала Грузії ноту протесту через переведення політика без інформування української сторони.