Про це повідомляє місцеве видання “Грузия онлайн”.

Зокрема Саакашвілі просить суд допустити журналістів навіть без обладнання.

“Для мене дуже важливо бачити своїх колег у залі суду. Але цього разу я звертаюся до суду з проханням пропустити до зали журналістів будь-якого політичного спрямування. Навіть не маючи обладнання, щоб вони могли на власні очі побачити цей історично ганебний процес та мати можливість сформувати власне враження на місці”, – написав Саакашвілі.

Нагадаємо, Саакашвілі перебуває у військовому шпиталі у місті Горі.

Як сповіщалося, 18 листопада Міхеїл Саакшвілі, який тоді був у лікарні Гданської в’язниці, знепритомнів після зустрічі з адвокатами та потребував надання медичної допомоги. Його було скеровано до реанімації.