Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Раніше повідомлялося, що Богдан, Саакашвілі і “слуга народу” Ясько “обговорили київські вибори”.
Саакашвілі спростував можливість створення найближчим часом партійного проєкту із Андрієм Богданом.
“У мене з Андрієм дружні відносини, рівно так само як і з багатьма іншими з різними політичними бекграундами. У себе вдома, за дружнім столом, я можу обговорювати будь-які теми з ким завгодно. Ніяких спільних політичних і партійних проєктів я з Андрієм Богданом найближчим часом створювати не збираюся. Це не заважає нашому спілкуванню. Політично моя позиція абсолютно зрозуміла. Я повністю підтримую президента Зеленського і намагаюся бути корисним народу України в розробці перетворень і реформ, чим і активно зараз займаюся”, – повідомив Саакашвілі.
Нагадаємо, Держбюро розслідувань через суди Полтави заарештувало земельні ділянки під ЖК “Новий Поділ” та “О2 Residence” в Києві, будівництвом яких займаються компанії, пов’язані з Андрієм Вавришем — другом та бізнес-партнером ексочільника Офісу президента Андрія Богдана.
- Раніше фракція “Слуги народу” на своєму засіданні провела праймеріз кандидатів для участі у виборах київського міського голови. Перемогу здобула Ірина Верещук. #Букви розповідали, що про неї відомо.
- 11 серпня український шоумен, волонтер Сергій Притула заявив, що балотуватиметься в мери Києва від партії “Голос”.
- 12 серпня колишній народний депутат Борислав Береза заявив, що буде балотуватися в мери Києва, а його команда “ЕкоПартії” йде до Київради.
- Сьогодні стало відомо, що колишній народний депутат, заступник київського голови ВО “Свобода” Андрій Іллєнко офіційно заявив, що йде в мери Києва.