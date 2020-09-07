Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що Богдан, Саакашвілі і “слуга народу” Ясько “обговорили київські вибори”.

Саакашвілі спростував можливість створення найближчим часом партійного проєкту із Андрієм Богданом.

“У мене з Андрієм дружні відносини, рівно так само як і з багатьма іншими з різними політичними бекграундами. У себе вдома, за дружнім столом, я можу обговорювати будь-які теми з ким завгодно. Ніяких спільних політичних і партійних проєктів я з Андрієм Богданом найближчим часом створювати не збираюся. Це не заважає нашому спілкуванню. Політично моя позиція абсолютно зрозуміла. Я повністю підтримую президента Зеленського і намагаюся бути корисним народу України в розробці перетворень і реформ, чим і активно зараз займаюся”, – повідомив Саакашвілі.

Нагадаємо, Держбюро розслідувань через суди Полтави заарештувало земельні ділянки під ЖК “Новий Поділ” та “О2 Residence” в Києві, будівництвом яких займаються компанії, пов’язані з Андрієм Вавришем — другом та бізнес-партнером ексочільника Офісу президента Андрія Богдана.