Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі очікує, що наступного четверга Верховна Рада проголосує за його призначення віцепрем'єр-міністром України.

Про це Саакашвілі повідомив на своїй публічній сторінці в Facebook.

“Я залишаюся впевненим у підтримці президента Зеленського, тому будемо готуватися до голосування в четвер”, – написав він.

Водночас Саакашвілі також зазначив, що мав надію на підтримку своєї кандидатури вже на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради.

Крім того, експрезидент Грузії розповів, що надалі продовжить консультувати українську владу.

“Великий суспільний резонанс пов’язаний з сьогоднішніми подіями й доводить, що є широке розуміння, що потрібні серйозні та швидкі зміни й це дає надію на нашу загальну перемогу”, – пише він.