Народна депутатка Єлизавета Ясько, яка в романтичних стосунках з Міхеїлом Саакашвілі, заявила, що після зустрічі з адвокатами політик знепритомнів та потребував медичної допомоги. За наявною інформацією, він у реанімації.

Про це йшлося у її відеозверненні, опублікованому в Facebook.

Ясько прокоментувала те, що сталося, та процитувала адвоката Саакашвілі, який став свідком інциденту.

“Під час зустрічі з адвокатами Міхеїлу було дуже погано. Під кінець зустрічі він впав, втратив свідомість. І, наскільки мені відомо, йому не допомагали. Чекали на носилки та лікарів, за кілька хвилин тільки з’явилися носилки і його віднесли, куди — ніхто не знає”, — заявила Ясько.

За кілька хвилин після її звернення у Пенітенціарній службі Грузії заявили, що стан здоров’я Саакашвілі стабільний, а адвокат перебуває разом із ним.

Адвокат Гварамія згодом повідомив, що Саакашвілі у реанімації.

“Всі лікарі на місці та роблять усе можливе”, — сказав він.

За інформацією грузинського опозиційного видання Mtavari, Саакашвілі можуть перевезти з лікарні з Глданської в’язниці вже сьогодні.

“У дворі 18-го пенітенціарного закладу Глдані знаходяться машини швидкої допомоги та пенітенціарної установи. На місці йде спеціальна мобілізація силовиків”, — пише видання.

На місці також перебувають особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе та деякі посадовці.