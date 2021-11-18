Про це йшлося у її відеозверненні, опублікованому в Facebook.
Ясько прокоментувала те, що сталося, та процитувала адвоката Саакашвілі, який став свідком інциденту.
“Під час зустрічі з адвокатами Міхеїлу було дуже погано. Під кінець зустрічі він впав, втратив свідомість. І, наскільки мені відомо, йому не допомагали. Чекали на носилки та лікарів, за кілька хвилин тільки з’явилися носилки і його віднесли, куди — ніхто не знає”, — заявила Ясько.
За кілька хвилин після її звернення у Пенітенціарній службі Грузії заявили, що стан здоров’я Саакашвілі стабільний, а адвокат перебуває разом із ним.
Адвокат Гварамія згодом повідомив, що Саакашвілі у реанімації.
“Всі лікарі на місці та роблять усе можливе”, — сказав він.
За інформацією грузинського опозиційного видання Mtavari, Саакашвілі можуть перевезти з лікарні з Глданської в’язниці вже сьогодні.
“У дворі 18-го пенітенціарного закладу Глдані знаходяться машини швидкої допомоги та пенітенціарної установи. На місці йде спеціальна мобілізація силовиків”, — пише видання.
На місці також перебувають особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе та деякі посадовці.
- Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Йому загрожує тюремне ув’язнення через низку кримінальних проваджень, які відкрили проти нього у цій країні.
- Експрезидент Грузії після затримання оголосив про голодування. Через тривалу відмову від їжі у нього погіршився стан здоров’я, наприкінці жовтня йому навіть знадобилася допомога реаніматологів.
- 29 жовтня стало відомо, що Саакашвілі погодився на медичну допомогу.
- 8 листопада пенітенціарна служба Грузії сповістила, що колишнього грузинського президента перевели у Глданську в’язницю. Після цього народна депутатка Єлизавета Ясько, яка має романтичні стосунки з політиком, заявила, що це місце є “найнебезпечнішим” для Саакашвілі.
- 11 листопада Саакашвілі оголосив, що готовий припинити голодування за умови переведення до звичайної лікарні.
- Україна передала Грузії ноту протесту через переведення політика без інформування української сторони.