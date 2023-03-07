Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
Зазначено, що короткометражний фільм українських студентів-аніматорів на текст вірша Тараса Шевченка “Садок вишневий коло хати…” заявлений у програмі кінофестивалю, яка розміщена на офіційному сайті заходу.
Як повідомляється, з лютого по червень 2022 року, в найскладніші часи повномасштабного вторгнення росії в Україну, над фільмом працювали 20 студентів 2 курсу анімаційної режисури Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.
Довідка: Клівлендський міжнародний кінофестиваль є одним із 34 кінофестивалів у світі, де на “Оскар” претендують фільми у трьох категоріях короткометражних фільмів. Фільми, які отримали нагороди журі за найкращий анімаційний короткометражний фільм, найкращий короткометражний документальний фільм і найкращий короткометражний фільм у прямому ефірі, отримають право подаватись на “Оскар” для вручення премії в 2024.
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