Короткометражний анімаційний фільм "Садок вишневий" візьме участь у відбірковому на "Оскар" 47-му Міжнародному кінофестивалі в Клівленді. Подія відбудеться як змішаний фестиваль з 22 березня по 1 квітня 2023 року на Playhouse Square у центрі Клівленда, штат Огайо, США.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Зазначено, що короткометражний фільм українських студентів-аніматорів на текст вірша Тараса Шевченка “Садок вишневий коло хати…” заявлений у програмі кінофестивалю, яка розміщена на офіційному сайті заходу.

Як повідомляється, з лютого по червень 2022 року, в найскладніші часи повномасштабного вторгнення росії в Україну, над фільмом працювали 20 студентів 2 курсу анімаційної режисури Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Довідка: Клівлендський міжнародний кінофестиваль є одним із 34 кінофестивалів у світі, де на “Оскар” претендують фільми у трьох категоріях короткометражних фільмів. Фільми, які отримали нагороди журі за найкращий анімаційний короткометражний фільм, найкращий короткометражний документальний фільм і найкращий короткометражний фільм у прямому ефірі, отримають право подаватись на “Оскар” для вручення премії в 2024.