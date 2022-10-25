Садові ліхтарі на стовпчиках ідеально підходять для прикраси та освітлення паркових доріжок, дворика чи саду, освітлення прибудинкової території з варіантами розміщення вздовж доріжок, клумб, басейнів, альтанок, майданчиків для відпочинку. Залежно від висоти стовпчика вони забезпечують коло розсіяного світла для більшої чи меншої території.

Паркові та садові світильники на стовпчиках виготовляються зі стійкого до корозії металу, а їх конструкція зазвичай складається з ніжки-стовпчика та плафонів, найчастіше виготовлених зі скла або пластику. Корпус таких світильників має захист від вологи та попадання сторонніх предметів. Для джерела світла найчастіше використовують світлодіодні, галогенні лампи або лампи розжарювання. Найбільш популярний і вигідний варіант – вбудовані LED. Такі світильники дуже економічні, тому що споживають мінімум електроенергії і служать близько 5 років (до 50 тисяч годин). Крім того, для них характерний широкий температурний діапазон, вони легко витримують температуру від -30 °С до +40 °С.

Якщо вам пріоритетом є практичність, то краще звернути свою увагу на світлодіодні ліхтарі з металу і пластику. Вони довговічні, вологостійкі, ощадливі.

Передбачені ще й вуличні ліхтарі на стовпах, що використовуються для освітлення вулиць та доріжок у міських парках, доріжок на великих присадибних ділянках. Такі ліхтарі чудово висвітлюють та створюють відповідний настрій у темний час доби. Їх конструкція складається із стійки зі світильниками. Кількість плафонів на стовпчику може змінюватись від 1 до 4, залежно від необхідної площі освітлення.

Вуличні світильники на стовпчиках живляться від електромережі 220В, блоків живлення чи сонячного світла.

При встановленні ліхтарів на стовпчиках для початку слід підготувати бетонну основу. Для ліхтарів з висотою стовпчика до 2,5 метра глибина бетонної основи має бути не менше 0,8 метра, для вищих ліхтарів – глибина не менше 1,2 метра. Для низьких ліхтарів заввишки від 40 см до 1,2 метра глибина бетонної основи має бути не менше ніж 15 см.

Хочеться звернути увагу на ліхтарі на сонячних батареях. Ці світильники дуже популярні зараз, вони не вимагають витрат на електроенергію і живляться від сонячної енергії, яка накопичується в акумуляторі. При настанні темряви вбудований датчик автоматично вмикає ці світильники.

Які ліхтарі підійдуть як паркові, а які краще вибрати для вуличного освітлення присадибної ділянки

Для гарного освітлення доріжок парків підійдуть різноманітні ліхтарі на високих стовпчиках. Вони мають гарний дизайн і тому особливо прикрашають парк. Крім того, такі ліхтарі чудово висвітлюють велику площу.

Для освітлення та створення затишної атмосфери на території приватного домоволодіння підійдуть усілякі світильники на середніх чи маленьких стовпчиках. Їх можна розмістити вздовж доріжок навколо будинку, басейну, сходів тощо.