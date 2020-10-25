Згідно результатів екзит-полу на виборах у Львові лідирує чинний голова міста Андрій Садовий.

Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу “Україна 24” і програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

За даними екзит-полу, у чинного мера Львова 41,12% голосів, у Олега Синютки – 27,38%, у Руслана Кошулинського – 9,98%.

Рейтинг кандидатів виглядає так:

1. Андрій Садовий, “ОБ’ЄДНАННЯ “САМОПОМІЧ” 41.12

2. Олег Синютка, “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” 27.38

3. Руслан Кошулинський, ВО “СВОБОДА” 9.98

4. Ярослав Рущишин, “ГОЛОС” 5.62

5. Ігор Васюник, самовисування 3.97

6. Ігор Зінкевич, “ВАРТА” 3.16

7. Юлія Гвоздович, “УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА ПАРТІЯ” 2.68

8. Тарас Кльофа, “СЛУГА НАРОДУ” 2.40

9. Ігор Кузьмак, НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ 1.11

10. Оксана Юринець, “УДАР ВІТАЛІЯ КЛИЧКА” 0.68

11. Назарій Брезіцький, самовисування 0.41

12. Ігор Телішевський, “ЗА МАЙБУТНЄ” 0.35

13. Остап Стахів, “ІДЕЯ НАЦІЇ” 0.31

14. Роман Матис, самовисування 0.31

15. Наталія Ван Доеверен, “ДУХОВНА УКРАЇНА” 0.24

16. Юрій Бунь, самовисування 0.15

17. Іван Василишин, КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ 0.13

Результати виборів до міської ради Львова:

“Європейська солідарність” – 30,74%

“Самопоміч” – 24,12%

“Голос” – 9,78%

ВО “Свобода” – 7,52%

“Варта” – 5,06%.

Стали відомі результати екзит-полів проведених під час місцевих виборів у Києві телеканалом “Україна 24” разом зі “Студією Савіка Шустера” та Соціологічна група “Рейтинг”.