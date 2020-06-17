Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Напередодні Кличко переплутав українські слова і осоромився під час брифінгу щодо ситуації з коронавірусом в українській столиці. Замість слова “після” мер столиці сказав “піська”.
“У мене вже питали піська … після деяких сенсаційних таких, знаєте, публікацій в ЗМІ …”, – сказав він.
Вчора колишній мер Харкова Добкін заявив, що балотуватиметься на пост мера Києва.
“Я останнім часом навсправжки розглядаю для себе можливість балотуватися і поборотися з нинішнім міським головою Києва (Віталієм Кличком – ред.) за цей високий пост. Тому що те, що я бачу, що відбувається з Києвом, мені як жителю України не подобається. Моя столиця повинна бути іншою. Більш чистою, доглянутою комфортною … ” – заявив Добкін.
Міський голова Львова Садовий відреагував на цю заяву, опублікувавши відео обмовки Кличка і підписавши його:
“Нічого ви не зрозуміли. Це ж зашифрована реакція Віталія Кличка на висунення Добкіна в мери Києва“.
- Раніше чинний мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що має намір втретє балотуватися на посаду міського голови столиці.