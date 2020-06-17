Мер Львова Андрій Садовий назвав обмовку міського голови Києва Віталія Кличка реакцією на висунення колишнього народного депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна в мери столиці.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Напередодні Кличко переплутав українські слова і осоромився під час брифінгу щодо ситуації з коронавірусом в українській столиці. Замість слова “після” мер столиці сказав “піська”.

“У мене вже питали піська … після деяких сенсаційних таких, знаєте, публікацій в ЗМІ …”, – сказав він.

Вчора колишній мер Харкова Добкін заявив, що балотуватиметься на пост мера Києва.

“Я останнім часом навсправжки розглядаю для себе можливість балотуватися і поборотися з нинішнім міським головою Києва (Віталієм Кличком – ред.) за цей високий пост. Тому що те, що я бачу, що відбувається з Києвом, мені як жителю України не подобається. Моя столиця повинна бути іншою. Більш чистою, доглянутою комфортною … ” – заявив Добкін.

Міський голова Львова Садовий відреагував на цю заяву, опублікувавши відео обмовки Кличка і підписавши його:

“Нічого ви не зрозуміли. Це ж зашифрована реакція Віталія Кличка на висунення Добкіна в мери Києва“.