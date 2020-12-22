Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні маю перший повноцінний робочий день після першого в житті лікарняного. За 15 років ніколи не хворів так, щоб залишатись вдома. Цікавий досвід. Кожна людина переносить ковід по-своєму. Тому не буду нікому радити, які препарати вживати, бо хвороба і симптоматика дуже різна і персональна. Лікар каже, що в організмі вже виробились антитіла і я можу працювати. До кінця року багато справ”, – зазначив Садовий.

Він також додав, що на завтра, 23 грудня, планується сесія міської ради, на якій мають намір сформувати депутатські комісії та обрати секретаря ради. А в четвер відбудеться бюджетна сесія.