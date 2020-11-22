Про це свідчать дані екзит-полу соціологічної компанії Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера.

Садовий набирає 62,8% голосів,

Його суперник від “Європейської солідарності” Олег Синютка набирає 37,2%.

Соціологічна компанія Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера провела власний екзит-пол другого туру виборів міського голови у Львові.

У день виборів було опитано 9068 львів’ян. Понад 130 інтерв’юерів та контролерів працювали на 60 дільницях. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Очікувана гранична похибка – 1.21% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту.