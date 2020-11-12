Про це він написав у Facebook.
“«Карантин вихідного дня» лише у Львові позбавить доходів близько 50 тисяч працівників і власників малого і середнього бізнесу. А ще є їхні сім‘ї. Те, що такі непослідовні заходи ніяк не вплинуть на епідеміологічну ситуацію, зрозуміло вже всім”, – пише мер Львова.
Він повідомив про низку рішень міської влади з цього приводу.
- Міська комісія з надзвичайних ситуацій не буде ухвалювати жодних рішень, які шкодитимуть місту;
- На вихідні працюватиме Центр підтримки підприємництва за телефоном гарячої лінії 15-80 для консультацій підприємців у випадку виникнення непорозумінь;
- Сформують мобільні юридичні групи, які надаватимуть оперативну допомогу.
- Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні запровадив жорсткий карантин вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. У суботу та неділю в Україні працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини та АЗС. На час карантину вихідного дня робота транспорту не зупинятиметься.