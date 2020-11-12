Мер Львова Андрій Садовий розкритикував карантин вихідного дня та заявив, що такі заходи позбавлять доходів близько 50 тисяч працівників і власників малого і середнього бізнесу міста.

Про це він написав у Facebook.

“«Карантин вихідного дня» лише у Львові позбавить доходів близько 50 тисяч працівників і власників малого і середнього бізнесу. А ще є їхні сім‘ї. Те, що такі непослідовні заходи ніяк не вплинуть на епідеміологічну ситуацію, зрозуміло вже всім”, – пише мер Львова.

Він повідомив про низку рішень міської влади з цього приводу.

Міська комісія з надзвичайних ситуацій не буде ухвалювати жодних рішень, які шкодитимуть місту;

На вихідні працюватиме Центр підтримки підприємництва за телефоном гарячої лінії 15-80 для консультацій підприємців у випадку виникнення непорозумінь;

Сформують мобільні юридичні групи, які надаватимуть оперативну допомогу.