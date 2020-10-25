Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Так, Садовий прийшов на виборчу дільницю з паспортом для виїзду за кордон. Представниця виборчої дільниці відмовилася видати йому бюлетені. В результаті Садовий повернувся додому шукати внутрішній паспорт.
Як повідомляє видання Zaxid.net, мер прийшов на виборчу дільницю разом із дружиною, тещею і молодшим сином. Дружина і теща відразу змогли скористатися своїм виборчим правом.
“З самого ранку вдома рейвах — не можемо знайти мій паспорт. Тож ходив наразі на дільницю з Катериною за компанію. І назад додому — шукати документи. Взяв про всяк випадок закордонний, та члени комісії чемно, але однозначно повідомили, що з ним проголосувати не можна”, – написав Садовий на своїй сторінці в Facebook.
Через кілька годин мер Львова повідомив, що паспорт все ж знайдено, і він йде голосувати.
- Сьогодні, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори в обласні, районні ради і об’єднані територіальні громади. Про їхні особливості і як правильно проголосувати, читайте в матеріалі #Букв. Крім того, #Букви стежать за тим, як проходять вибори в Україні.
- На дільницях із самого ранку проголосували президент Володимир Зеленський із дружиною, п’ятий президент Петро Порошенко з дружиною, прем’єр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Дмитро Разумков. А ось мер Києва Віталій Кличко не зможе проголосувати, адже у нього нещодавно підтвердився COVID-19.