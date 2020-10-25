Мер Львова Андрій Садовий не зміг відразу проголосувати на місцевих виборах, тому що не знайшов паспорт громадянина України.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Так, Садовий прийшов на виборчу дільницю з паспортом для виїзду за кордон. Представниця виборчої дільниці відмовилася видати йому бюлетені. В результаті Садовий повернувся додому шукати внутрішній паспорт.

Як повідомляє видання Zaxid.net, мер прийшов на виборчу дільницю разом із дружиною, тещею і молодшим сином. Дружина і теща відразу змогли скористатися своїм виборчим правом.

“З самого ранку вдома рейвах — не можемо знайти мій паспорт. Тож ходив наразі на дільницю з Катериною за компанію. І назад додому — шукати документи. Взяв про всяк випадок закордонний, та члени комісії чемно, але однозначно повідомили, що з ним проголосувати не можна”, – написав Садовий на своїй сторінці в Facebook.

Через кілька годин мер Львова повідомив, що паспорт все ж знайдено, і він йде голосувати.