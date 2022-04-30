Про це він повідомив у Facebook.
“Друзі, колеги, журналісти. Я не маю номера Анджеліни Джолі. Не витрачайте намарно часу. Накидайте краще донейтів для ЗСУ”, — написав Садовий.
Він також додав до свого допису ілюстрацію українського художника Олександра Грехова. На малюнку Грехов висвітлив хлопця в навушниках, який продовжував дивитися в смартфон, попри присутність Джолі поряд з ним.
- Нагадаємо, що Анджеліна Джолі прибула до України, щоб спільно з колегами допомагати українським тимчасово переміщеним особам. 30 квітня її помітили в одній з кав’ярень Львова.
- Водночас міжнародний журнал про моду, красу, здоров’я та стосунки ELLE у своєму матеріалі про візит Джолі до Львова цілеспрямовано не вживає слово “Україна”.