Мер Львова Андрій Садовий пожартував, що не має номеру відомої голлівудської акторки та представниці ООН Анджеліни Джолі та закликав надіслати кошти на потреби ЗСУ.

Про це він повідомив у Facebook.

“Друзі, колеги, журналісти. Я не маю номера Анджеліни Джолі. Не витрачайте намарно часу. Накидайте краще донейтів для ЗСУ”, — написав Садовий.

Він також додав до свого допису ілюстрацію українського художника Олександра Грехова. На малюнку Грехов висвітлив хлопця в навушниках, який продовжував дивитися в смартфон, попри присутність Джолі поряд з ним.