Американське новинне агентство Bloomberg повідомило про початок вторгнення Росії в Україну, а згодом видалило помилковий заголовок і принесло офіційні вибачення.

Першим на цей матеріал звернуло увагу видання New York Post.

Заголовок залишався на головній сторінці сайту близько 30 хвилин. Посилання вело на сторінку з повідомленням про внутрішню помилку сервера.

Виявивши помилку, видання відразу зняло повідомлення і вибачилося, пояснивши, що заголовки були підготовленні на різні варіанти розвитку подій. Один із таких заголовків, а саме “Росія вдерлася в Україну” поставили помилково, про що агентство “дуже шкодує”.

“Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і заголовок “Росія вторгається в Україну” був випадково опублікований близько 16:00 за північноамериканським східним часом на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, ми з’ясовуємо причину”, – заявило агентство.

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До слова, у Сполучених Штатів Америки є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на найвищому рівні у Москві, аби створити привід для нападу на Україну, хибно звинувативши українські сили в теракті. Цього разу росіяни мали використати сфальшоване відео нібито з атакою на Росію.

Також між Вашингтоном та Києвом зростає напруженість через різницю в оцінках загрози вторгнення Росії в Україну. Як стверджують ЗМІ, в адміністрації президента Джо Байдена незадоволені тим, що керівництво України “применшує загрозу” можливого вторгнення РФ.