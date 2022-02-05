Першим на цей матеріал звернуло увагу видання New York Post.
Заголовок залишався на головній сторінці сайту близько 30 хвилин. Посилання вело на сторінку з повідомленням про внутрішню помилку сервера.
Виявивши помилку, видання відразу зняло повідомлення і вибачилося, пояснивши, що заголовки були підготовленні на різні варіанти розвитку подій. Один із таких заголовків, а саме “Росія вдерлася в Україну” поставили помилково, про що агентство “дуже шкодує”.
“Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і заголовок “Росія вторгається в Україну” був випадково опублікований близько 16:00 за північноамериканським східним часом на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, ми з’ясовуємо причину”, – заявило агентство.
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До слова, у Сполучених Штатів Америки є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на найвищому рівні у Москві, аби створити привід для нападу на Україну, хибно звинувативши українські сили в теракті. Цього разу росіяни мали використати сфальшоване відео нібито з атакою на Росію.
Також між Вашингтоном та Києвом зростає напруженість через різницю в оцінках загрози вторгнення Росії в Україну. Як стверджують ЗМІ, в адміністрації президента Джо Байдена незадоволені тим, що керівництво України “применшує загрозу” можливого вторгнення РФ.
- Раніше повідомлялось, що представники США та Росії посперечались через безпеку України під час засідання Ради Безпеки ООН.
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у США є інформація, яка засвідчує, що Росія підготувала групу оперативників для проведення операції на сході України під фальшивим прапором, намагаючись створити привід для вторгнення.
- Російські війська дислокуються на кордоні з Україною у трьох точках. Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових, і повномасштабне вторгнення може початися уже цього місяця.
- Також нагадаємо, що РФ знову намагається перемістити увагу світу з питання української кризи на неоднозначні Мінські домовленості, які мають завершити війну на Донбасі. Це відбувається на тлі того, що США підтримали Мінські угоди назвавши їх способом зменшення напруги.
- Раніше Адміністрація Байдена повідомила Кремль, що готова обговорити надання Росії можливості перевірити, чи розміщені на базах НАТО наступальні крилаті ракети “Томагавк” в Румунії та Польщі.
- Своєю чергою, Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН) проголосувала за проведення ще одного засідання через російську агресію щодо України. Вони призначили засідання щодо цього на 18 лютого.
- Раніше нове опитування YouGov EuroTrack + US висвітлило ставлення американців та громадськості у великих західноєвропейських країнах щодо ситуації в Україні. Воювати за Україну у разі нападу РФ готові громадяни Данії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.