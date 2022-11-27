Про це повідомляють #Букви.

Раніше про небезпеку хакерської атаки заявила шеф-редакторка групи видань “Детектор медіа” Наталія Лигачова у Facebook.

Лигачова зауважила, що з доступом до сайту можуть бути перебої, оскільки проросійські хакери анонсували атаку на інтернет-видання.

“Шановні читачі “Детектора медіа”! Якщо будуть перебої з доступом до сайту, причина – нижче на фото. Наші айтішники роблять зараз все для захисту, будемо сподіватися, що атаку відіб’ємо. Але поки що не можемо оновлюватися публікаціями”, – попередила вона.

Наразі доступ до сайту ускладнений.

Проросійські хакери вирішили так боротись проти видання, що розвінчує фейки РФ.

Раніше, 23 листопада, вебсайт парламенту Європейського Союзу зазнав “складної кібератаки”, заявила президентка парламенту Роберта Мецола. Це сталося після того, як раніше в середу парламент проголосував за визнання РФ “державою-спонсоркою тероризму”. Рішення вважається символічним кроком.

Також українська розвідка заявила, що російські окупанти готують масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України. Крім нашої країни, вони мають намір спрямувати їх на підприємства Польщі та країн Балтії.