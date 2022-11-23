Про це вона зазначила у Twitter.

Це сталося після того, як раніше в середу парламент проголосував за визнання РФ “державою-спонсоркою тероризму”. Рішення вважається символічним кроком.

“Наші ІТ-експерти протистоять цьому та захищають наші системи. Це після того, як ми проголосили Росію державою-спонсором тероризму. Моя відповідь: Слава Україні”, – написала Мецола.

The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility. Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems. This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism. My response: #SlavaUkraini — Roberta Metsola (@EP_President) November 23, 2022

Своєю чергою, речник європарламенту Джауме Дуч зауважив, що сайт парламенту ЄС “не працює і на нього впливають ззовні”. Про це він написав у Twitter.

Він наголосив, що цей трафік пов’язаний з подією DDOS-атаки (розподілена відмова в обслуговуванні), водночас запевнив, що фахівці вже працюють над розв’язанням цієї проблеми якомога швидше.

🚨The availability of @Europarl_EN website is currently impacted from outside due to high levels of external network traffic.

This traffic is related to a DDOS attack (Distributed Denial of Service) event.

EP teams are working to resolve this issue as quickly as possible. — Jaume Duch (@jduch) November 23, 2022

23 листопада Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання РФ державою-спонсором тероризму. Резолюцію підтримали 494 європарламентарі. Ще 58 були проти, а 44 – утрималися від голосування.

Європейська народна партія (ЄНП) закликала ЄС розробити правову базу, яка забезпечить запровадження санкцій проти РФ.

“З 24 лютого російські війська здійснили напади на житлові райони, вбили тисячі українських мирних жителів і здійснили терористичні акти по всій країні, націлюючись на різні елементи цивільної інфраструктури”, — написала ЄНП у Twitter.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Європарламенту за “вагоме рішення”.

“Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму й державою, яка використовує засоби тероризму. Вдячний європарламентарям за це вагоме рішення. Росію, яка цілеспрямовано атакує мирне населення та цивільну інфраструктуру, має бути зупинено та повністю ізольовано”, — заявив він.

Деталі про визнання РФ державою-спонсором тероризму

У документі Європарламент визнав, що “невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру” з боку Росії спричиняють тисячі смертей українців. Росіяни вдаються до “страти без суду і слідства, здійснюють викрадення, сексуальне насильство, катування та інші звірства” на тимчасово окупованих територіях.

Європарламентарі згадали про випадки масових вбивств у Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані, напад на Драматичний театр у Маріуполі та залізничний вокзал Краматорська.

Крім того, РФ порушила основні принципи Статуту ООН, спричинила гуманітарну кризу в Маріуполі та зруйнувала 95% міста. Окупанти перекривають доступ українців до газу, електроенергії, води та інтернету, а також до основних товарів і послуг.

Європарламент визнав, що дії росіян під час вторгнення в Україну є воєнними злочинами.

Європарламент закликав Євросоюз розробити правову базу, яка забезпечить введення санкцій проти Росії. Також закликали Раду ЄС згодом розглянути питання про внесення РФ до переліку держав-спонсорів тероризму ЄС, а партнерів ЄС – вжити аналогічних заходів.

Також Європарламент закликав ЄС прискорити роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти РФ. Вони заявили таке з огляду на напади Росії на критичну інфраструктуру України, зокрема енергетичну.