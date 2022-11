Про це вона зазначила у Twitter.

Це сталося після того, як раніше в середу парламент проголосував за визнання РФ “державою-спонсоркою тероризму”. Рішення вважається символічним кроком.

The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility.

Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems.

This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism.

My response: #SlavaUkraini

— Roberta Metsola (@EP_President) November 23, 2022