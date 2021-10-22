Про це повідомляють #Букви.

Після публікації рейтингів КМІС, про що раніше повідомляли Букви, сайт організації зазнав кібератаки. Наразі на ньому недоступні жодні новини, релізи або дослідження.

Опубліковане напередодні цього соцопитування показало, що рейтинг політичної партії “Слуга народу” суттєво впав та вона вже поступається першим місцем “Європейській солідарності”.

Генеральний директор КМІС Володимир Паніотто на своїй сторінці у Facebook підтвердив атаку на сайт та оголосив, що організація звертатиметься до кіберполіції з заявою про злочин.

Паніотто також наголосив, що цю атаку КМІС не пов’язує з публікацією рейтингів.

“Маю сказати, що у нас немає підстав пов’язувати атаку чи не пов’язувати саме з цими рейтингами. З нашої точки зору, в них практично не було нічого нового, вони статистично значуще не відрізнялися від травневих рейтингів. З іншого боку, напад більш ймовірно може бути пов’язаний все ж з політичними даними, а не іншими нашими даними (споживання трансжирів, культурні проблеми людей з інвалідністю тощо)”, – сказав Паніотто.

Також він додав, що організація регулярно отримує погрози.

“Після публікації кожних рейтингів ми отримуємо листи з мовою ненависті і погрозами. Під час виборів ми проводили дослідження практично для всіх політичних сил, що потрапили до парламенту, зараз теж паралельно проводимо дослідження для політичних супротивників. Тому незадоволених може бути багато і ми не можемо це пов’язати з конкретною політичною силою”, – наголосив гендиректор КМІСу.

Наразі сторінка сайту КМІС, на якій знаходились рейтинги партій, виглядає так:

У розділах “новини” та “пресрелізи та звіти” немає жодного контенту, тільки залишається повідомлення “За вашим запитом, на жаль, нічого не знайдено”.

Реакція “Слуги народу” на новий рейтинг КМІС

Сьогодні голова партії “Слуга народу” та перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко піддав дослідження КМІС сумніву на брифінгу у кулуарах ВР.

“У межах похибки 2,7% говорити про те, що хтось когось випереджає – навіть я б не став говорити, що “Слуга народу” випереджає наступну партію, тому що між нами є менше як 2,7%. Давайте будемо говорити прямо про цифри, а не маніпулювати, що “Європейська солідарність” випереджає “Слугу народу” на 0,2%”, – сказав нардеп.

Також він додав, що скоро “всі побачать реальну картину”.

“Реальну картину ви побачите 30 жовтня, точніше 31-го – 1-го, як кандидати від “Європейської солідарності” набирають у межах 10% на обох округах (маються на увазі довибори до Верховної Ради в округах №184 та №197, що відбудуться 31 жовтня – ред.). У нас є опитування – вони є публічні, є в нас закриті. Паралельно з цими опитування проводилися партійні опитування на цих же округах”, – наголосив Корнієнко.

Ще він анонсував, що “незабаром вийдуть нові рейтинги, де будуть зовсім інші дані”.