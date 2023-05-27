Джерело: сайт “Подворье”, скриншоти зроблені “Українською правдою”, що звернула увагу на злом.
“Подвір’я Патріарха Московського і Всієї Русі Благословляє Контрнаступ ЗСУ”, — йдеться на титульній сторінці вебсайту.
Також на сайті розмістили текст молитви за контрнаступ ЗСУ українською мовою: “Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь у милості й милосерді на смиренність рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб згубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай на нас збудуться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Слава Україні!”.
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Крім того, були опубліковані написи “Ми віримо в ЗСУ”, “Перемога за Богом і Україною”, “Підтримайте ЗСУ та Україну” тощо.
7 березня 2022 року патріарх Кирил підтримав напад Росії на Україну. Агресію та військові злочини він виправдав проведенням гей-парадів. Він провів службу для російських солдатів, під час якої закликав їх захищати свою країну “так, як можуть лише росіяни” на тлі продовження повномасштабної війни Росії проти України з тисячами жертв серед мирного населення.
- У 70-х роках глава російської православної церкви патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) був агентом радянської розвідки у Швейцарії.
- Рада національної безпеки і оборони України запровадила персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи щодо 21 керівника і священника Російської православної церкви. Серед них племінник Кирила – Михайло Гундяєв.
- Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав позбавити престолу главу РПЦ Кирила. Він звернувся до Вселенського патріарха Варфоломія та предстоятелів помісних автокефальних церков із закликом осудити духовні злочини глави російської православної церкви.