Хакери зламали офіційний сайт резиденції патріарха Російської православної церкви Кирила (Володимира Гундяєва) в підмосковному Передєлкіно ("Подворье"). На його головній сторінці опублікували тексти на підтримку контрнаступу Збройних сил України та відео, раніше опубліковане 27 травня Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Джерело: сайт “Подворье”, скриншоти зроблені “Українською правдою”, що звернула увагу на злом.

“Подвір’я Патріарха Московського і Всієї Русі Благословляє Контрнаступ ЗСУ”, — йдеться на титульній сторінці вебсайту.

Також на сайті розмістили текст молитви за контрнаступ ЗСУ українською мовою: “Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь у милості й милосерді на смиренність рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб згубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай на нас збудуться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Слава Україні!”.

Крім того, були опубліковані написи “Ми віримо в ЗСУ”, “Перемога за Богом і Україною”, “Підтримайте ЗСУ та Україну” тощо.

7 березня 2022 року патріарх Кирил підтримав напад Росії на Україну. Агресію та військові злочини він виправдав проведенням гей-парадів. Він провів службу для російських солдатів, під час якої закликав їх захищати свою країну “так, як можуть лише росіяни” на тлі продовження повномасштабної війни Росії проти України з тисячами жертв серед мирного населення.