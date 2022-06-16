Згідно з чинним законодавством, усі інтернет-ресурси мусять впровадити україномовні версії. Рішення, яке вступить у силу з 16 липня, передбачає оснащення інтерфейсу усіх товарів з комп’ютерними програмами державною мовою.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Зміни пов’язані з 27 Законом України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. З 16 липня наберуть чинності частини 2 та 6 статті, котрі регламентують використання державної мови в інтернеті та мови інтерфейсів комп’ютерних програм.

Рішення торкнеться електронних екранів, кнопок телефонів, пральних машин, електрокавоварок, автомобілів тощо. За словами омбудсмена, українська мова повинна бути незалежно від того, чи цей інтерфейс використовує електронний екран, чи має вигляд панелі керування зі звичайними кнопками.

Основна версія сайтів має бути українською мовою при завантаженні для користувачів в Україні за замовчуванням. Це стосується інформаційних інтернет-ресурсів, сайтів, сторінок у соцмережах та застосунках магазинів.

“Українськомовна версія інтернет-представництва іноземного суб’єкта господарювання, який реалізує продукцію в Україні, може мати менший обсяг інформації, ніж основна версія, але достатній для того, аби користувач з України міг повністю розуміти мету діяльності даного суб’єкта”, – сказав Кремінь.

З січня 2021 року інтернет-магазини мали викладати всю інформацію про товар чи послугу державною мовою. З 2022 року кожен інтернет-ресурс має стати україномовним.

Для тих, хто порушуватиме закон, передбачено штраф. Його можуть накласти на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інших фізичних осіб. Покарання складатиме від 3,4 тисячі до 8,5 тисяч гривень, а при повторному порушенні закону — до 119 тисяч гривень.