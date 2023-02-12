Про це інформує DW.
Раніше у Twitter з’явилася інформація, що проросійські кіберзлочинці атакували сайт Штабу сил спеціальних операцій НАТО, після чого він деякий час був недоступним. В атаці звинуватили, зокрема, “російське хакерське угруповання Killnet”.
Його також пов’язують із кібернападами на сайти Бундестагу, поліції та об’єктів критичної інфраструктури у Німеччині.
В альянсі зауважили, що постійно зіштовхуються з хакерськими загрозами і дуже серйозно ставляться до забезпечення безпеки в кіберпросторі.
Читайте також:
Читайте також:
Проросійські хакери здійснили низку DDoS-атак на урядові сайти Німеччини у травні 2022 року. Нападу зазнали, зокрема, портали міністерства оборони, бундестагу, федеральної поліції та низки поліцейських служб федеральних земель. Крім того, був тимчасово недоступний сайт канцлера Олафа Шольца.
Окрім цього, у Болгарії звинуватили Росію в кібератаках на їхні сайти державних установ і ЗМІ. Влада країни вважає, що атаками стоять російські хакери.
Нещодавно керівник українського відділу кібербезпеки закликав створити єдину глобальну організацію, яка б допомагала ділитися інформацією про загрози та готуватися до майбутніх атак, оскільки Росія націлена на інфраструктуру України.
- РФ планує активізувати кібернапади проти України. Країна-агресор може направити їх на критично важливу інфраструктуру.
- Корпорація комп’ютерних технологій Microsoft планує розширити підтримку України до кінця 2023 року, зокрема Microsoft надасть технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів.
- Протягом листопада українська ІТ-армія паралізувала понад 900 російських онлайн-ресурсів, серед яких – Центральний банк РФ та воєнторги.
- 19 січня президент Microsoft Бред Сміт заявив, що кібератаки Росії проти українських цілей послабилися за останній місяць, проте попередив, що це може змінитися з початком весни.
- Після численних невдач на полі бою в Україні росіяни посилюють кібератаки на цивільні послуги, такі як електрика та інтернет.