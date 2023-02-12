Про це інформує DW.

Раніше у Twitter з’явилася інформація, що проросійські кіберзлочинці атакували сайт Штабу сил спеціальних операцій НАТО, після чого він деякий час був недоступним. В атаці звинуватили, зокрема, “російське хакерське угруповання Killnet”.

Його також пов’язують із кібернападами на сайти Бундестагу, поліції та об’єктів критичної інфраструктури у Німеччині.

В альянсі зауважили, що постійно зіштовхуються з хакерськими загрозами і дуже серйозно ставляться до забезпечення безпеки в кіберпросторі.

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Проросійські хакери здійснили низку DDoS-атак на урядові сайти Німеччини у травні 2022 року. Нападу зазнали, зокрема, портали міністерства оборони, бундестагу, федеральної поліції та низки поліцейських служб федеральних земель. Крім того, був тимчасово недоступний сайт канцлера Олафа Шольца.

Окрім цього, у Болгарії звинуватили Росію в кібератаках на їхні сайти державних установ і ЗМІ. Влада країни вважає, що атаками стоять російські хакери.

Нещодавно керівник українського відділу кібербезпеки закликав створити єдину глобальну організацію, яка б допомагала ділитися інформацією про загрози та готуватися до майбутніх атак, оскільки Росія націлена на інфраструктуру України.