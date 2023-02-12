Онлайн-ресурси НАТО зазнали хакерської атаки. Представниця Північноатлантичного альянсу підтвердила, що кіберексперти активно займаються розслідуванням інциденту, який торкнувся кількох сайтів. Раніше за кібератаки відповідальними визнавали проросійських хакерів.

Про це інформує DW.

Раніше у Twitter з’явилася інформація, що проросійські кіберзлочинці атакували сайт Штабу сил спеціальних операцій НАТО, після чого він деякий час був недоступним. В атаці звинуватили, зокрема, “російське хакерське угруповання Killnet”.

Його також пов’язують із кібернападами на сайти Бундестагу, поліції та об’єктів критичної інфраструктури у Німеччині.

В альянсі зауважили, що постійно зіштовхуються з хакерськими загрозами і дуже серйозно ставляться до забезпечення безпеки в кіберпросторі.

Читайте також: НАТО готується до кібервійни – Politico

Проросійські хакери здійснили низку DDoS-атак на урядові сайти Німеччини у травні 2022 року. Нападу зазнали, зокрема, портали міністерства оборони, бундестагу, федеральної поліції та низки поліцейських служб федеральних земель. Крім того, був тимчасово недоступний сайт канцлера Олафа Шольца.

Окрім цього, у Болгарії звинуватили Росію в кібератаках на їхні сайти державних установ і ЗМІ. Влада країни вважає, що атаками стоять російські хакери.

Нещодавно керівник українського відділу кібербезпеки закликав створити єдину глобальну організацію, яка б допомагала ділитися інформацією про загрози та готуватися до майбутніх атак, оскільки Росія націлена на інфраструктуру України.