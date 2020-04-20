Сайт Мінреінтеграції заблокували в РФ через статтю про коронавірус в ОРДЛО та Криму

Сайт Мінреінтеграціі України заблокували в Російській Федерації за статтю про приховування окупаційною владою інформації про хворих на COVID-19 в Криму та на Донбасі.

Про це повідомили у прес-службі міністерства.

В кінці березня на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України було опублікувано матеріал із заголовком “На тимчасово окупованих територіях від населення приховують реальну картину захворюваності на COVID-19”.

У статті йшлося про те, що в Криму та ОРДЛО в зв’язку з нестачею медпрацівників та тест-систем для проведення аналізів на коронавірусну інфекцію дослідження проводяться тільки військовим та представникам окупаційний влади. Водночас населенню цих територій ставлять діагноз ГРВІ, а лікарів змушують підписувати зобов’язання про нерозголошення правдивої інформації про захворюваність.

Саме ця публікація стала причиною для того, щоб Роскомнадзор на вимогу Генпрокуратури Російської Федерації заблокував сайт Мінреінтеграціі.

“Наразі невідомо, чи заблоковано сайт Мінреінтеграції тільки на територї Росії, чи й на тимчасово окупованих Росією територіях України. Проте, відомо, що причину блокування сайту російська влада обрала доволі дивну, а саме — “претензії викликала новина про приховування хворих COVID-19 в Криму і на Донбасі”, — повідомили у відомстві.

Варто зазначити, що блокування сайту Мінреінтеграціі — перший випадок блокування Генпрокуратурою РФ державного сайту іншої країни.

“РФ, яка наполягає на тому, що не має відношення до війни на території України та всіляко відмежовується від реального впливу на свої окупаційні адміністрації і на ситуацію на тимчасово окупованих територіях, такими діями вкотре підтверджує зворотнєе”, — наголосили в міністерстві.