Бізнесмен Павло Фукс заявив, що видання "Обозреватель" спростувало фейки про нього виплатило йому 300 тисяч гривень компенсації.

Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

“Обозреватель” опублікував спростування недостовірної інформації про мене”, – йдеться в повідомленні.

Фукс також опублікував платіжний документ про те, що голова редакційної ради видання “Обозреватель” Михайло Бродський виплатив йому 300 000 грн.

“Це компенсація за нанесення шкоди моїй діловій репутації фейковими новинами, опублікованими на “Обозревателе”, – зазначив бізнесмен.

Матеріали 2018 року, опубліковані на сайті, стосувалися весілля дочки Фукса Анастасії і представника відомої лівійської династії Масуда Абделхафіда.

16 лютого на сайті вийшло спростування, в якому сказано: “інформація не відповідає дійсності і була опублікована без будь-якого належного підтвердження її достовірності”.