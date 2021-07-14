Вебсайти банди здирників REvil, пов'язаних з Росією, раптово стали недоступні у вівторок. Це викликало чутки про те, що група була відключена від мережі.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters і британська телерадіокомпанія ВВС.

Пов’язана з РФ група кіберзлочинців зібрала десятки мільйонів доларів у вигляді викупу в обмін на відновлення зламаних комп’ютерних систем. В останні тижні вони взяли на себе відповідальність за зростаючу епідемію програм-вимагачів, яка зачепила приблизно від 800 до 1500 підприємств по всьому світу.

Як платіжний портал групи, так і її блог, в якому називалися імена жертв, які відмовилися платити необхідний викуп, у вівторок були недоступні.

Причина зникнення невідома, але виникли припущення про те, що ця група могла бути свідомою метою влади. Примітно, що це відбувається на тлі зростаючого тиску США на Росію з приводу кіберзлочинності.

Президент США Джо Байден заявив, що порушив це питання перед президентом РФ Володимиром Путіним під час телефонної розмови у п’ятницю після обговорення цього ж питання під час саміту в Женеві в минулому місяці. Він сказав журналістам, що “дуже ясно дав йому зрозуміти, що США очікують, що вони будуть діяти”.

Хоча офіційні особи поки відмовляються від коментарів, кіберексперти кажуть, що раптові зникнення груп не завжди є рідкістю.

Нагадаємо, 4 липня Байден сказав, що розвідка США проводить розслідування того, хто стоїть за останньою масованою атакою програм-вимагачів на компанію Kaseya.

До цього агентство Bloomberg інформувало з посиланням на компанію Huntress Labs Inc. (що спеціалізується на комп’ютерній безпеці), що за глобальною хакерською атакою може стояти угруповання REvil, яке пов’язують із Росією. REvil звинувачують в атаці з використанням програм-вимагачів 30 травня на м’ясопереробного гіганта JBS SA, і ймовірно ці хакери стоять за зломами щонайменше на 20 компаній, які надають ІТ-послуги малому та середньому бізнесу.

За даними компанії Huntress Labs Inc., що займається кібербезпекою, постраждало понад 1000 підприємств, і очікується, що їхня кількість зростатиме.

Раніше у Microsoft повідомили про нові хакерські атаки, що здійснило пов’язане з Росією угруповання Nobelium. Вони скоювали злочини проти окремих користувачів, ряду організацій, а також державних установ.

Додамо, що групу російських хакерів Nobelium вважають відповідальними за масштабну атаку на SolarWind.

Наприкінці минулого року сталася хакерська атака на федеральні відомства США, відома як злам SolarWind. У січні цього року американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють в атаці російських хакерів. У США вважають, що це було операцією зі збору розвідувальної інформації. Президент Microsoft Бред Сміт назвав атаку “найбільшою та найскладнішою у світі”. Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.