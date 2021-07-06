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Сайти СБУ, НАБУ, ДБР та інших відомств були недоступними. Що сталося?

Сайти ряду українських відомств стали недоступними ввечері вівторка. В СБУ інцидент пов'язують з проблемами інтернет-провайдера.

Вівторок, 6 липня 2021, 20:30

Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося раніше, ввечері 6 липня сайт Офісу президента став недоступним. 

Потім недоступними стали сайти Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Служби зовнішньої розвідки та Держслужби спецзв’язку та захисту інформації.

Оновлено (21:00):

О 21:00 сайти відомств відновили роботу. Причина масового збою наразі невідома. В СБУ “падіння” сайтів пов’язали із “технічними проблемами інтернет-провайдера”.

Теги: Офіс Президента, ДБР, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, НАБУ

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