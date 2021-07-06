Сайти СБУ, НАБУ, ДБР та інших відомств були недоступними. Що сталося?

Про це повідомляють #Букви.
Як сповіщалося раніше, ввечері 6 липня сайт Офісу президента став недоступним.
Потім недоступними стали сайти Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Служби зовнішньої розвідки та Держслужби спецзв’язку та захисту інформації.
Оновлено (21:00):
О 21:00 сайти відомств відновили роботу. Причина масового збою наразі невідома. В СБУ “падіння” сайтів пов’язали із “технічними проблемами інтернет-провайдера”.
- Напередодні стало відомо, що хакери з Росії здійснювали масовану кібератаку на критичну інфраструктуру та банківську систему Німеччини.