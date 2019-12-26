Адвокат підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко опублікував розшифровку телефонної розмови, в якій його підзахисна, за версією слідства, нібито говорить про якусь "сакральну жертву Марусю Звіробій".

Про це адвокат Владислав Добош написав в Facebook на особистій сторінці.

“На брифінгу МВС, а потім і в суді було публічно відкрито розмову Юлії Кузьменко з особою Т, в якій говориться про Марусю Звіробій, де нібито Юля щось страшне задумує проти Марусі та її діток! А тепер увага, розшифровка розмови з контекстом, в якому про це йшлося”, – написав Добош.

Насправді, в розмові жінки говорили про потреби в українській армії, і про те, що рівень забезпечення збройних сил на даний момент приблизно такий же, як і в 2013.

Про Марусю Звіробій вони згадують як про людину, яка може “переплюнути попсового героя “Слуги народу”.

“Нам потрібна героїня, тому що попсовий персонаж “Слуги народу” можна переплюнути або геєм, або попом, або бабою”, – каже співрозмовниця Кузьменко.

З огляду на, що влада в той час “пресувала” Звіробій, вони розглянули її на роль “сакральної жертви”, але не в контексті того, що вона повинна загинути, а в контексті того, що вона, як людина, яка була на фронті, зможе відстояти права і інтереси військових.

Після цього з теми Звіробій співрозмовниці перейшли до інформаційної політики в країні і до того, що активісти часто не вміють користуватися різними методами поширення інформації.

Адвокат Кузьменко підкреслив, що в цій розмові не було навіть згадки про Шеремета, хоча слідство прив’язало цю розмову саме до розслідування його вбивства.

Раніше на брифінгу поліція повідомила, що підозрювана в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко обговорювала можливість дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні шляхом принесення “сакральної жертви”, при цьому згадуючи відомого волонтера Марусю Звіробій.