Про це повідомляє профільне видання AgroPortal з посиланням на дані Міністерства фінансів та Української аграрної конфедерації.
Так, із необхідного для салату набору продуктів найбільше подорожчала картопля – на 38,3 % (або на 3 грн 41 коп/кг) у порівнянні з 2018 роком. Це обумовлено проблемами з погодними умовами, що позначилося на врожаї картоплі та її якості.
Майонез у грудні 2019 року подорожчав на 7 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ціна на солоні огірки цього місяця зросла на 5,6 % (або на 4 грн 50 коп), у порівнянні з показниками 2018 року.
Решта овочів подешевшала в порівнянні з груднем 2018 року. Зокрема, морква і цибуля стали дешевшими на 48 % (або на 5,4 грн/кг) та на 48,7 % (або на 8,5 грн/кг) у порівнянні з 2018 роком.
За 10 яєць українці зараз заплатять на 13,4 % (або на 4 грн) менше, ніж у цей же період 2018 року. Але на початок 2020 року вартість цього продукту може вирости через сезонне коливання цін.
Варена ковбаса в грудні 2019 року подорожчала на 6,8 % (або на 10,15 грн/кг) у порівнянні з минулим роком.
У зв’язку з цим “Олів’є” з куркою буде коштувати на 17 % дешевше, ніж ця страва з ковбасою. Так, у грудні 2019 року курятина подешевшала на 4,7 % (або на 5,26 грн/кг) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
- Жителі України цього року витратять на закупівлі для новорічного столу на 362 гривні менше, ніж минулого. Так, середня сума, яку українці готові витратити на новорічний стіл, становить 1390 грн. Це менше, ніж минулого року (1752 грн). Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року.