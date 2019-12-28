Традиційний новорічний салат "Олів'є" цього року обійдеться українцям на 12 % дорожче в порівнянні з показниками минулого року.

Про це повідомляє профільне видання AgroPortal з посиланням на дані Міністерства фінансів та Української аграрної конфедерації.

Так, із необхідного для салату набору продуктів найбільше подорожчала картопля – на 38,3 % (або на 3 грн 41 коп/кг) у порівнянні з 2018 роком. Це обумовлено проблемами з погодними умовами, що позначилося на врожаї картоплі та її якості.

Майонез у грудні 2019 року подорожчав на 7 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ціна на солоні огірки цього місяця зросла на 5,6 % (або на 4 грн 50 коп), у порівнянні з показниками 2018 року.

Решта овочів подешевшала в порівнянні з груднем 2018 року. Зокрема, морква і цибуля стали дешевшими на 48 % (або на 5,4 грн/кг) та на 48,7 % (або на 8,5 грн/кг) у порівнянні з 2018 роком.

За 10 яєць українці зараз заплатять на 13,4 % (або на 4 грн) менше, ніж у цей же період 2018 року. Але на початок 2020 року вартість цього продукту може вирости через сезонне коливання цін.

Варена ковбаса в грудні 2019 року подорожчала на 6,8 % (або на 10,15 грн/кг) у порівнянні з минулим роком.

У зв’язку з цим “Олів’є” з куркою буде коштувати на 17 % дешевше, ніж ця страва з ковбасою. Так, у грудні 2019 року курятина подешевшала на 4,7 % (або на 5,26 грн/кг) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.