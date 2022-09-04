Призначений Трампом Джон Салліван, який раніше заявив, що для того, щоб витягнути його з Москви, знадобиться "лом", залишив РФ після закінчення терміну перебування на посаді посла США в ній.

Про це пише Reuters.

4 вересня у повідомленні посольства зазначили, що посол США в РФ Джон Дж. Салліван завершив свою роботу на посаді представника США та покинув Москву сьогодні. У ньому зауважили, що Салліван, який був призначений на цю посаду в 2019 році колишнім президентом Дональдом Трампом, пропрацював на ній майже три роки.

Представник Державного департаменту США пояснив, що Салліван відбув “типовий термін для послів США в РФ”.

“Від’їзд посла Саллівана запланований і є частиною звичайної дипломатичної ротації. Він пропрацював повний термін перебування, керуючи одними з найбільш критичних двосторонніх відносин у світі в безпрецедентні часи”, – зазначив посадовець на умовах анонімності.

Після від’їзду з Москви Джон Салліван завершить сорокарічну кар’єру на державній службі, протягом якої він працював за п’яти президентів США та обіймав, крім іншого, посаду заступника державного секретаря Сполучених Штатів, керівні посади в міністерствах юстиції, оборони та торгівлі.

Елізабет Руд, яка обіймала посаду заступника глави місії з червня, виконуватиме обов’язки тимчасового повіреного у справах посольства в Москві до прибуття наступника.

Салліван розповідав Reuters в інтерв’ю в березні, що хоче залишитися на посаді посла, щоб захищати інтереси американців, ув’язнених у РФ, зокрема зірку баскетболу Брітні Ґрінер і колишніх морських піхотинців Тревора Ріда та Пола Вілана. Рід був звільнений у квітні.

“Їм доведеться використати лом, щоб висмикнути мене звідси, тому що я не піду, доки… вони або не викинуть мене, або президент просто скаже: “Слухай, ти мусиш повернутися додому”, – наголосив він колегам раніше.

Коли відносини погіршилися, наступник Трампа від Демократичної партії Джо Байден вирішив залишити юриста-республіканця Саллівана, який не розмовляє російською, але чия прихильність до РФ походить від його дитячого захоплення радянською хокейною командою.

У суботу Салліван був присутній на похоронах останнього радянського лідера Михайла Горбачова в Москві. Горбачов, який поклав кінець “холодній війні” без кровопролиття помер у вівторок у віці 91 року. Російський лідер Володимир Путін не відвідав церемонію пам’яті.

Представник Держдепу заявив, що Сполучені Штати “продовжуватимуть однозначно засуджувати агресивну війну Кремля проти України та залишатимуться непохитними у своїй відданості підтримці суверенітету та територіальної цілісності України”.

Посадовець зазначив, що Вашингтон планує оголосити наступного посла в Москві “незабаром”, але відмовився повідомити, хто це може бути.