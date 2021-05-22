Відома мексикано-американська акторка Сальма Хаєк розповіла, що їй кілька разів відмовляли в ролях через расову дискримінацію.

Про це Хаєк повідомила в інтерв’ю виданню Variety.

54-річна зірка пригадала, як розвивалася її голлівудська кар’єра.

Виявилося, що акторці відмовляли в ролях на початку кар’єри, коли вона переїхала з Мексики в Лос-Анджелес наприкінці 1980-х, через її мексиканське походження.

За словами Хаєк, вона мріяла грати в бойовиках і комедіях. Але все було не так просто.

“Мене навіть не запрошували на кастинг. Ми дуже старалися. Я сказала, що можу зніматися в драмах, але як щодо романтичних комедій і бойовиків?” – пригадала Хаєк, додавши, що Голлівуд бачив у ній тоді лише “сексуальну мексиканку”.

Акторка уточнила, що таким чином їй не дали головну роль у двох комедіях, хоча вона відмінно показала себе на прослуховуваннях.

“Я дійсно думала, що буду зніматися в бойовиках і комедіях. Пам’ятаю, я пробувалася на головну роль у двох великих комедіях. Згодом режисери сказали мені, що я була кращою на кастингу і вони жалкують про відмову. Але в той час вони знали, що студії не погодилися б на мексиканку в головній ролі”, – зазначила Хаєк.

“Я отримала сатисфакцію, коли вони підійшли до мене і розповіли, тому що я вважаю це дуже сміливим вчинком з їхнього боку. І я подумала, що це щось змінило. Це щось у них змінило. Що, можливо, наступне покоління або наступна дівчина, яка прийде, отримають кращу пропозицію”, – додала вона.

Акторка не розкрила, про які комедії йдеться.

Хаєк також розповіла про сексизм у кіноіндустрії.

“Якщо ви жінка, і фільм надзвичайно успішний, вони говорять вам, що ви фаворит картини, але всі заслуги за збори все одно приписують хлопцям. Їм не важливо, скільки людей прийшло в кінотеатри подивитися саме на вас. У моєму випадку я вже була дуже великою зіркою в своїй країні. Я перенесла латиноамериканський ринок у театри. Мені відомо, що деякі студії знали про це. Але вони не хотіли визнавати цінність латиноамериканського ринку в той час”, – заявила вона.

Варто зазначити, що наразі Хаєк отримує ролі в бойовиках. Так, нещодавно зірка зіграла в стрічці “Eternals” (“Вічні”).

Це американський бойовик режисерки Хлої Чжао, знятий за мотивами коміксів Marvel. Фільм має вийти на екрани вже цього року.

Акторка зізналася, що навіть не думала про те, що колись зніметься в супергеройському фільмі.

“Мені ніколи не спадало на думку знятися у фільмі Marvel. Раптом мені зателефонували: “З вами хочуть поговорити про деталі нової франшизи”. Я була в шоці”, – розповіла Хаєк.

“Важко бути героєм бойовиків, якщо ти мексиканець. Дійсно складно бути героєм бойовика, якщо ти мексиканка і жінка”, – додала вона.