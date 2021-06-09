Сальвадор став першою країною в світі, яка офіційно класифікувала Bitcoin як легальну валюту.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Конгрес схвалив пропозицію президента Наїба Букеле схвалити криптовалюту, отримавши 62 голоси з 84 можливих у вівторок ввечері. Bitcoin стане законним платіжним засобом поряд з доларом США через 90 днів.

Президент зазначив, що уряд увійшов в історію і що цей крок спростить для сальвадорців, що живуть за кордоном, відправку грошей додому.

Новий закон означає, що кожен бізнес повинен приймати Bitcoin в якості законного платіжного засобу для товарів або послуг, якщо тільки він не може надати технології, необхідні для здійснення транзакції.

Економіка Сальвадора в значній мірі залежить від грошових переказів або грошей, що відправляються додому з-за кордону, які становлять близько 20% валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.

Понад два мільйони сальвадорців живуть за межами країни, але вони продовжують підтримувати тісні зв’язки з місцем свого народження, відправляючи щороку понад 4 мільярди доларів.