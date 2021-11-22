Про це повідомляє агентство Reuters.

Президент Сальвадору Наїб Букеле на заході, присвяченому рекламі криптовалюти, заявив, що уряд планує побудувати в східному регіоні Ла-Юніон місто, що буде позбавлене всіх податків (крім податку на додану вартість). Діяльність міста забезпечуватиме геотермальна енергію від вулкана.

“Інвестуйте сюди і заробляйте всі гроші, які хочете. Це повністю екологічне місто, яке працює і живиться від вулкана”, — сказав він.

Половина стягненого ПДВ буде використана для фінансування облігацій, випущених для будівництва міста, а інша половина буде оплачувати такі послуги, як вивезення сміття.

Сальвадор планував випустити облігації у 2022 році. За словами президента, це може відбутися вже за 60 днів.

Самсон Моу, директор зі стратегій постачальника технологій блокчейн Blockstream, повідомив, що перший 10-річний випуск, відомий як “вулканські облігації”, буде коштувати 1 мільярд доларів і підкріплений криптовалютою.

Після п’ятирічного блокування Сальвадор почне продавати частину Bitcoin, які використовувалися для фінансування облігацій.