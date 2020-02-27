Про це він заявив під час прес-конференції.
При цьому, Трамп звернув увагу на те, що США першими обмежили авіасполучення з Китаєм, хоча після такого рішення демократи звинуватили його в расизмі і нетерпимості до азіатів.
Обвал фондового ринку він закликав пов’язувати не стільки з небезпекою поширення коронавірусу і його впливом на економіку, скільки з можливістю одного з демократів “перемогти на виборах і нав’язати соціалізм” (мова про Берні Сандерса).
Раніше Трамп заявляв про те, що в обвалі фондового ринку винні ЗМІ, які “роблять все можливе, щоб коронавірус здавався якомога гіршим, поширюючи паніку і хаос”.
Зокрема, він звернув увагу на два ЗМІ – MSNBC і CNN.
- Станом на середу, 26 лютого, кількість тих, хто заразилися коронавірусом COVID-19 у всьому світі збільшилася до 81 тисячі випадків. За добу захворіло близько 900 осіб.
- Центр з контролю та профілактики захворювань закликав громадян США бути готовими до можливого поширення коронавірусу територією країни.
- У 48 людей з числа евакуйованих з Китаю і поміщених на обсервацію в Нових Санжарах не виявлено китайський коронавірус.