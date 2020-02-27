Президент США Дональд Трамп назвав свою державу найбільш підготовленою при протистоянні коронавірусу з Китаю.

Про це він заявив під час прес-конференції.

При цьому, Трамп звернув увагу на те, що США першими обмежили авіасполучення з Китаєм, хоча після такого рішення демократи звинуватили його в расизмі і нетерпимості до азіатів.

Обвал фондового ринку він закликав пов’язувати не стільки з небезпекою поширення коронавірусу і його впливом на економіку, скільки з можливістю одного з демократів “перемогти на виборах і нав’язати соціалізм” (мова про Берні Сандерса).

Раніше Трамп заявляв про те, що в обвалі фондового ринку винні ЗМІ, які “роблять все можливе, щоб коронавірус здавався якомога гіршим, поширюючи паніку і хаос”.

Зокрема, він звернув увагу на два ЗМІ – MSNBC і CNN.