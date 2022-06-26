Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що саміт G7 має відреагувати на сьогоднішні ракетні удари по Києву новими санкціями та збільшенням постачання важкої зброї в Україну.

Про це міністр закордонних справ написав у Twitter.

Дмитро Кулеба додав, що багато населених пунктів України перебувають під постійними ударами. Посилений тиск на РФ та збільшення військової допомоги потрібні для того, щоб перемогти “хворий імперіалізм Росії”.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 26, 2022

21 червня міжнародна агенція Reuters повідомляла, що країни Європейського Союзу мають намір оголосити санкції щодо імпорту російського золота. Сьогодні у замку Ельмау (Німеччина) стартував триденний саміт країн G7. Напередодні Велика Британія, США, Канада і Японія оголосили, що введуть заборону на імпорт російського золота в країнах.

У пресслужбі уряду Сполученого Королівства заявили, що одним з основних видів російського експорту є золото. Торік вартість експорту складала е 12,6 млрд фунтів стерлінгів (15,5 млрд доларів) для економіки РФ. У пресслужбі наголосили, що останніми місяцями його цінність зросла для російської еліти, оскільки придбавши золоті злитки олігархи намагаються уникнути фінансових наслідків західних санкцій.