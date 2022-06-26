Про це міністр закордонних справ написав у Twitter.

Дмитро Кулеба додав, що багато населених пунктів України перебувають під постійними ударами. Посилений тиск на РФ та збільшення військової допомоги потрібні для того, щоб перемогти “хворий імперіалізм Росії”.

21 червня міжнародна агенція Reuters повідомляла, що країни Європейського Союзу мають намір оголосити санкції щодо імпорту російського золота. Сьогодні у замку Ельмау (Німеччина) стартував триденний саміт країн G7. Напередодні Велика Британія, США, Канада і Японія оголосили, що введуть заборону на імпорт російського золота в країнах.

У пресслужбі уряду Сполученого Королівства заявили, що одним з основних видів російського експорту є золото. Торік вартість експорту складала е 12,6 млрд фунтів стерлінгів (15,5 млрд доларів) для економіки РФ. У пресслужбі наголосили, що останніми місяцями його цінність зросла для російської еліти, оскільки придбавши золоті злитки олігархи намагаються уникнути фінансових наслідків західних санкцій.

“Лондон є великим світовим центром торгівлі золотом, і санкції Великої Британії, які стануть першими у своєму роді, введеними проти Росії в будь-якій точці світу, матимуть величезний вплив на здатність Путіна залучати кошти”, – йдеться в повідомленні.

Під час саміту британський прем’єр-міністр Борис Джонсон закликатиме світових лідерів запровадити аналогічне обмеження. Таке рішення б ще більше ізолювало Росію від міжнародної фінансової системи.