Про це міністр закордонних справ написав у Twitter.
Дмитро Кулеба додав, що багато населених пунктів України перебувають під постійними ударами. Посилений тиск на РФ та збільшення військової допомоги потрібні для того, щоб перемогти “хворий імперіалізм Росії”.
This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 26, 2022
21 червня міжнародна агенція Reuters повідомляла, що країни Європейського Союзу мають намір оголосити санкції щодо імпорту російського золота. Сьогодні у замку Ельмау (Німеччина) стартував триденний саміт країн G7. Напередодні Велика Британія, США, Канада і Японія оголосили, що введуть заборону на імпорт російського золота в країнах.
У пресслужбі уряду Сполученого Королівства заявили, що одним з основних видів російського експорту є золото. Торік вартість експорту складала е 12,6 млрд фунтів стерлінгів (15,5 млрд доларів) для економіки РФ. У пресслужбі наголосили, що останніми місяцями його цінність зросла для російської еліти, оскільки придбавши золоті злитки олігархи намагаються уникнути фінансових наслідків західних санкцій.
“Лондон є великим світовим центром торгівлі золотом, і санкції Великої Британії, які стануть першими у своєму роді, введеними проти Росії в будь-якій точці світу, матимуть величезний вплив на здатність Путіна залучати кошти”, – йдеться в повідомленні.
Під час саміту британський прем’єр-міністр Борис Джонсон закликатиме світових лідерів запровадити аналогічне обмеження. Таке рішення б ще більше ізолювало Росію від міжнародної фінансової системи.
- Нагадаємо, на саміті лідерів Групи семи найбагатших демократій, який розпочинається 26 червня, однією з ключових тем буде війна в Україні та катастрофічні наслідки російського вторгнення. Разом з тим, за джерелами видання, плануються нові обмеження задля посилення тиску на економіку агресора.
- У Канаді набули чинності поправки до закону щодо дозволу конфіскації активів, які потрапили під санкції через війну російську повномасштабну агресію проти України, адже їхнє використання підтримує війну.
- Також старший помічник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан закликав Європейський Союз припинити запроваджувати санкції проти Росії. За його словами, замість санкцій варто наполягати на припиненні вогню та продовженні мирних перемовин.