Про це міністр закордонних справ написав у Twitter.

Дмитро Кулеба додав, що багато населених пунктів України перебувають під постійними ударами. Посилений тиск на РФ та збільшення військової допомоги потрібні для того, щоб перемогти “хворий імперіалізм Росії”.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 26, 2022