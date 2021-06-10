11 червня світові лідери, серед яких і президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель, зустрінуться в англійському графстві Корнуолл. Також у рамках саміту заплановані і особисті зустрічі.

Британська телерадіокомпанія BBC розповідає основні факти, які слід знати про майбутній саміт.

Що таке G7?

G7 (Група семи) – це організація, що складається з семи найбільших в світі так званих країн з розвиненою економікою. Це Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія і США.

Росія приєдналася до неї в 1998 році, створивши “великої вісімки”, але була виключена в 2014 році через окупації Криму.

Китай ніколи не був членом організації, незважаючи на його велику економіку і найбільше населення в світі. Відносно низький рівень добробуту жителів Китаю означає, що КНР не вважається розвиненою економікою, як члени G7.

На саміті зазвичай присутні представники Європейського Союзу, а в цьому році були запрошені Індія, Південна Корея і Австралія.

Читайте також: Байден озвучив мету поїздки до Європи

Чому саміт G7 проходить у Корнуоллі?

Велика Британія головує в G7 у 2021 році і в січні оголосила, що зустріч відбудеться в готелі Carbis Bay в Сент-Івз.

Цей регіон вважається центральним у секторі “зелених технологій” Великої Британії. Демонстрація екологічних досягнень країни дуже важлива для уряду напередодні конференції з питань клімату COP26 в Глазго, яка відбудеться в листопаді.

Варто зазначити, що світові лідери зустрінуться на пляжі не вперше. Останній саміт G7 в 2019 році пройшов у французькому приморському місті Біарриц.

Жителям міста і туристам доведеться трохи потерпіти, адже в цілях безпеки будуть перекриті дороги і деякі вулиці.

У деяких районах Сент-Івз жителі повинні будуть пред’являти документи, що підтверджують адресу проживання, щоб потрапити до своїх домівок.

Уряд Великої Британії заявив, що учасникам саміту будуть проводитися регулярне тестування на COVID-19.

Чим займається G7?

Протягом року міністри і офіційні особи країн-учасниць проводять зустрічі, укладають угоди і публікують спільні заяви про глобальні події.

Раніше міністри фінансів зустрілися в Лондоні, щоб обговорити можливий податок для великих технологічних компаній та заходи з боротьби зі зміною клімату.

Минулорічний саміт, який повинен був провести президент Дональд Трамп, був скасований через пандемію. Це був перший рік без саміту з тих пір, як “сімка” вперше зібралася в 1975 році.

Що буде на саміті цього року?

Основною темою розмов буде відновлення економік після пандемії COVID-19, а також “посилення глобальної системи охорони здоров’я, яка зможе захистити всіх нас від майбутніх пандемій”.

На порядку денному також боротьба зі зміною клімату і торгівля.

Лідери прибудуть у п’ятницю, 11 червня, а зустрічі почнуться наступного ранку, а у другій половині дня прибудуть запрошені країни.

Більшість переговорів проходитиме за закритими дверима, але лідери будуть робити свої заяви і на камеру. Також буде зроблено обов’язкове фото лідерів.

В кінці саміту Велика Британія – як країна, що приймає – опублікує документ під назвою комюніке. Там буде вказано те, що було погоджено лідерами.

Очікується, що в неділю прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон проведе пресконференцію.

Чи будуть протести і більше поліції?

В цьому році охорона правопорядку складніша через обмеження, пов’язані з COVID-19.

Більше 5000 додаткових поліціянтів – крім 1500 із Девона і Корнуолла – забезпечуватимуть правопорядок під час проведення саміту.

Що стосується будь-яких демонстрацій або акцій протесту, то для цього виділили чотири затверджених ділянки, в тому числі в Ексетері – на відстані понад 100 миль.

Група кліматичних активістів Extinction Rebellion заявляє, що очікує 1000 осіб на своїх протестах у Корнуоллі.

Чи є у G7 законодавча сила?

“Сімка” не може ухвалювати жодних законів, тому що складається з окремих націй зі своїми власними демократичними і законодавчими процесами.

Однак деякі рішення можуть мати глобальні наслідки.

Наприклад, G7 зіграла вирішальну роль у створенні глобального фонду для боротьби з малярією та СНІДом у 2002 році.

Хоча G7 критикували як застарілу організацію, почасти тому, що до неї не входять дві найбільші країни світу: Індія і Китай. У 2020 році президент Трамп назвав її “дуже застарілої групою країн”.