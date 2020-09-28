Про це повідомили організатори.

“Майбутній саміт лідерів G20 буде присвячений захисту життів і відновленню економічного зростання, усуненню вразливостей, виявлених під час пандемії , і закладанню основ для кращого майбутнього. Саміт також буде зосереджений на заохочення міжнародних дій щодо реалізації можливостей XXI століття для всіх шляхом розширення прав і можливостей людей та у справах захисту нашої планети, використовуючи при цьому потенціал інновацій для формування нових кордонів”, – йдеться в повідомленні.

Цього року саміт проведуть під головуванням Саудівської Аравії.