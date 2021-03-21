Через зростання захворюваності на COVID-19 в країнах Європейського Союзу, саміт ЄС, запланований на 25-26 березня, пройде в режимі онлайн-конференції.

Про це у Twitter повідомив Баренд Лейтс, офіційний представник глави Євроради Шарля Мішеля.

“Голова Європейської ради прийняв рішення проводити саміт 25-26 березня в форматі відеоконференції у зв’язку зі сплеском захворюваності на COVID-19 в країнах спільноти. Голова продовжить консультації з лідерами в рамках підготовки до саміту”, – написав Лейтс.

Лідери ЄС зазвичай зустрічаються кожні три місяці, хоча останнім часом між основними зустрічами проводилася серія додаткових відеоконференцій для обговорення боротьби з пандемією.

COVID-19 буде однією з головних тем на порядку денному саміту – лідери обговорять способи прискорення кампаній вакцинації.

Також обговорюватимуться відносини ЄС з Росією і Туреччиною.